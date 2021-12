Magaly Medina crítica a Gisela Valcárcel por asegurar que su hija Ethel Pozo tiene nombre propio

Ethel Pozo llegó a los 41 años de edad y su madre, la reconocida conductora Gisela Valcárcel, no dudó en dedicarle un tierno mensaje donde destacó que por fin su hija “se hizo de un nombre propio. Sin embargo, Magaly Medina quiso dar su opinión al respecto y señaló que la presentadora de América hoy aún tiene mucho camino por recorrer para brillar por sus propios méritos.

Durante su programa del miércoles 15 de diciembre, la figura de ATV dijo que Ethel sigue siendo conocida como la hija de Gisela.

“Hablemos de que Ethel, la hija de la Gise, que dice que tiene nombre propio, bueno, su madre es su madre y dice: ‘Mi hija tiene nombre propio’, pero no, Gise, ella sigue siendo la hija de Gisela Valcárcel, tratar de quitarle eso es para que trabaje mucho más. Tiene ella que labrarse todavía un nombre propio, pero aún le falta, de hecho, lo va a hacer, pero no ahora” , indicó.

Magaly Medina: “Gisela le ha regalado todo a Ethel Pozo”

Además, Magaly Medina le recordó a Gisela Valcárcel que todas las cosas que tiene actualmente Ethel Pozo es porque se lo ha dado en bandeja de plata y no ha sufrido cómo otras figuras que han luchado por tener un espacio en la televisión. Asimismo, la conductora de Magaly TV, la firme cree que a Ethel aún le falta demostrar más talento para “tener nombre propio”.

“Todavía es la hija de Gisela Valcárcel porque todo lo que ha logrado en la vida lo ha tenido regalado (…) A todo el mundo no se le da eso, hay gente que nos ha costado muchísimo llegar a este punto, pero como ella es la dueña, está en la libertad, pero no pretendas que la consideremos con nombre propio, el talento todavía no se le ve, le faltan años luz, siempre la van a comparar con su madre y ha heredado casi todos los defectos de la madre”, finalizó.

El tierno mensaje de Gisela Valcárcel a Ethel pozo

A través de Instagram, Gisela Valcárcel le dedicó un tierno mensaje a su hija Ethel Pozo por sus 41 años.

“Eres alguien dispuesta a dar todo por sus ideales, pero sin discutir, para ti hay muchas cosas que no son negociables y he visto ese carácter desde tu adolescencia, cuando con pasión defendías tus clases de pintura, por ejemplo, y de adulta cuando tomaste las riendas de tu vida y trabajo. Has sabido hacer tu nombre propio y construir cada día de tu hogar”, escribió.