Karla Tarazona tras ganar juicio a Leonard León: “Visita a sus hijos cada cuatro meses”

Luego de ganarle el juicio a Leonard León, la conductora Karla Tarazona afirmó que el cantante de cumbia no visita a sus hijos de manera continua y lo acusó de dañarlos psicológicamente. Sin embargo, el artista negó las declaraciones de su expareja y habló sobre la deuda de 50.000 soles que deberá pagar por pensión de alimentos.

“¿Sabes qué es maltratar psicológicamente a tus hijos? Es aparecer una vez al año, visitarlos cada tres o cuatro meses, hacerle daño es decirles: ‘Te prometo que vengo el viernes’, y no aparecer. Eso es hacerles daño a sus hijos”, expresó indignada la figura de Mujeres al mando.

No le prohíbe las visitas

Aseguró que ella no le prohíbe a Leonard León que vea a sus hijos, sino todo lo contrario, permite que los lleve de paseo. Pero lamentó que el cantante haya visitado por última vez hace tres meses.

Variación del régimen de visitas

Sobre la variación del régimen de visitas que solicitó su expareja, el abogado de Tarazona, Daniel Leyva, explicó los motivos por los que la magistrada a cargo del caso desestimó su pedido.

“La jueza ha evaluado, y a través de una psicóloga y un equipo multidisciplinario, ha entrevistado a los menores y los menores han señalado que su papá no los visita”, aseguró el letrado.

Leonard León se pronunció

Según indicó Leonard León, el juicio aún no ha terminado, por lo que no empezará a pagar la deuda de 50.000 soles por pensión de alimentos.

“¿Le gana?, por favor, no mientan al público, ya que no hay proceso alguno y si es que lo han hecho, no nos han notificado. No me sorprendería que hoy y mañana ella y su abogado se paseen por todos los programas para hablar de mí, cuando esto aún es la primera instancia”, resaltó.

Aclaró que él no desea ser un padre ausente. “Eso de que yo no los quiero ver es totalmente falso. Ha habido muchas trabas por parte de ella”, sostuvo.