Kanye West convertirá todas sus casas en iglesias y lugares de encuentro para artistas

Kanye West vuelve a ser tendencia en las redes sociales, después de decir que está convirtiendo todas sus casas en iglesias y espacios para artistas. Sus declaraciones llegan tras cantarle a Kim Kardashian enfrente de la multitud que asistió a su concierto, pidiéndole que vuelva.

Durante una extensa entrevista con la revista 032c, el rapero habló sobre “cómo la sociedad necesita progresar”.

“Estamos bajo el dominio capitalista, y nos está matando. Es hora de cambiar eso. Voy a estar sin hogar en un año. Voy a convertir todas las casas que poseo en iglesias. Estamos construyendo este albergue y será un lugar donde cualquiera puede ir”, comentó.

‘Ye’ también reveló que desea convertir sus casas en comunas de artistas y espacios en los que la comida siempre debe estar disponible.

West reveló cuáles son sus planes para abordar la falta de vivienda y el hambre en Los Ángeles. Según la prensa estadounidense, el músico usará sus propias compañías para proporcionar educación, empleos y vivienda a los que lo necesiten.

Recordemos que el rapero prometió “curar la falta de vivienda y el hambre” en los Estados Unidos durante su campaña presidencial de 2020. “Curaremos el hambre. Hay gente durmiendo en estacionamientos”, escribió en su cuenta de Twitter.

I was just speaking with someone that told me their life story and they used to be homeless We must and will cure homelessness and hunger We have the capability as a species