Josimar publica ecografía de su hija con María Fe Saldaña: “Papito te ama”

Josimar Fidel Farfán, o simplemente Josimar, se encuentra desde hace varias semanas en el centro de la polémica por viajar a Estados Unidos a pesar de que su exnovia María Fe Saldaña se encuentra embarazada. Las críticas no cesaron luego de conocerse que el salsero había iniciado una nueva relación con Yanira Cárdenas, con quien contrajo matrimonio el último sábado.

Sus seguidores constantemente le recordaban que debía mostrar mayor preocupación con respecto al embarazo de la joven peruana. Pues bien, al parecer el pedido general fue escuchado por el artista, quien este jueves sorprendió a propios y extraños al publicar la ecografía de la bebé que viene en camino.

Josimar no solo posteó dicha instantánea, sino que también dejó un breve pero cariñoso mensaje. “Contando los días para conocerte, hija mía. Mi Jeilani, papito te ama”, escribió el exvocalista de Caribeños de Guadalupe, Mangú, entre otros.

Josimar tendrá una hija con María Fe Saldaña en los próximos meses. Foto: Instagram

Josimar prohibió a sus invitados que graben su boda

Josimar contrajo matrimonio en Estados Unidos el pasado sábado 11 de diciembre con su actual pareja, Yadira Cárdenas. Al salsero no le importó las dudas expuestas sobre su relación y se casó a pesar de que lo acusaran de solo hacerlo para obtener la nacionalidad estadounidense. Por ello, el intérprete peruano les pidió a sus invitados no grabar nada de lo que fue su ceremonia matrimonial.

“Por favor, se les pide a los invitados: no fotos, no transmisión en vivo, no celulares. Por derechos reservados de los novios”, decía la invitación entregada.

Josimar podría ser deportado de EE. UU. si se comprueba bigamia

Antes de su casamiento, se conoció que el matrimonio de Josimar llevado a cabo hace algunos años aún tenía validez. Por ello, tras su matrimonio, el intérprete podría estar cometiendo bigamia, por lo que sería deportado de Estados Unidos.