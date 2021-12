Estrella Torres revela que terminó con Kevin Salas: “Respeto la decisión que ha tomado”

Estrella Torres se encuentra enfocada en lo que será la gran final de El artista del año y para eso tendrá a Tommy Portugal como su refuerzo. Ante esto, la joven cantante fue consultada sobre la opinión de Kevin Salas de que ella participe junto a su expareja.

Y para sorpresa de muchos, la exintegrante de Puro sentimiento reveló que su romance con el deportista llegó a su fin por la presión mediática.

“Ya no tengo una relación con Kevin (Salas), respeto la decisión que él ha tomado , igual, a seguir adelante, cada quien está por su camino, él me ha deseado mucha suerte, y yo también. El mundo donde estoy es muy mediático y Kevin no ha podido lidiar con eso, y lo entiendo y le deseo todo lo mejor. Tengo que continuar con mi carrera y quiero que él esté tranquilo”, dijo en un comunicado.

Sobre la participación de Tommy Portugal en El artista del año, Estrella Torres contó que fue muy difícil convencerlo.

“Ya que el público lo estaba pidiendo, Tommy Portugal llega a reforzarme en la gran final , vamos a compartir escenario y estoy muy contenta de que haya aceptado ser mi refuerzo, tengo que confesar que fue difícil convencerlo. Con el show que estamos preparando, juntos vamos a romperla en el escenario, Tommy es un capo en el género cumbia”, explicó.

Estrella Torres ve a Yahaira Plasencia a la final de El artista del año

Yahaira Plasencia y César Vega llegan sentenciados a la final de El artista del año. Estrella Torres creo que la salsera podría convertirse en finalista.

“Los dos son muy talentosos, pero ahorita ya estamos en la gran final y tenemos que hacer todo, bailar, cantar y actuar en el escenario, por eso, creo que Yahaira es la que está más preparada para llegar a la ronda final, ella tiene todo para vencer a Cesar” , comentó.

Estrella Torres: “Levantar la copa sería un sueño”

Sobre la posibilidad de ganar El artista del año, Estrella Torres dijo que el premio se lo dedicaría a su familia.

“Si llego a levantar la copa de El artista del año, se lo dedicaría a mi familia y a mi papá que está en el cielo. Levantar la copa de El artista del año sería un sueño hecho realidad . Por toda mi lucha y por todo el público que me respalda, voy a entregarlo todo en la pista para levantar la copa”, mencionó.