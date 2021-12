Estrella Torres anuncia que Tommy Portugal será su refuerzo en la final de El artista del año

La gran final de El artista del año tendrá como sorpresa el reencuentro de Estrella Torres y Tommy Portugal en el escenario. La cantante de cumbia anunció que prepara su última presentación con mucho entusiasmo y con el objetivo de levantar la copa del programa de Gisela Valcárcel. Contó que le fue difícil convencer a su expareja para que la apoye en el concurso.

“Ya que el público lo estaba pidiendo, Tommy Portugal llega a reforzarme en la gran final, vamos a compartir escenario y estoy muy contenta de que haya aceptado ser mi refuerzo, tengo que confesar que fue difícil convencerlo. Con el show que estamos preparando, juntos vamos a romperla en el escenario, Tommy es un capo en el género cumbia”, expresó.

Homenaje a la cumbia

El show de Estrella Torres y Tommy Portugal se realizará en honor al género musical que los llevó a la fama, la cumbia peruana. Sin embargo, la exintegrante de Puro Sentimiento reveló que también cantará una romántica balada de Luis Fonsi, que precisamente trata sobre una ruptura amorosa.

“Será la primera vez que baile salsa, pero vengo con todo, no soy una chica que se rinda fácilmente. También, haré un homenaje a las canciones más representativas de la cumbia en el Perú. Y, para finalizar, cantaré una balada con una letra muy especial, cantaré “Yo no me doy por vencido”, de Luis Fonsi”, agregó.

Tommy Portugal y Estrella Torres. Foto: Instagram

Terminó su relación con Kevin Salas

Estrella Torres reveló que terminó su relación con el modelo Kevin Salas, por lo que no tendría problemas de reencontrarse con Tommy Portugal en El artista del año.

“Ya no tengo una relación con Kevin (Salas), respeto la decisión que él ha tomado, igual, a seguir adelante, cada quien está por su camino, él me ha deseado mucha suerte, y yo también”, dijo la joven cumbiambera.

Explicó el motivo de su separación. “El mundo donde estoy es muy mediático y Kevin no ha podido lidiar con eso, y lo entiendo y le deseo todo lo mejor. Tengo que continuar con mi carrera y quiero que él esté tranquilo”, sostuvo.

La gran final de El artista del año se transmitirá este sábado a las 9.00 p. m. por la señal del canal América Televisión.