Chris Noth, actor de Sex and the city, es acusado de agresión sexual a dos mujeres

El magnate estrella de Sex and the city Chris Noth, que se hizo conocido por su rol de Mr. Big en la serie original y el reinicio de And just like that, ha sido acusado de agresión sexual por parte de dos mujeres.

En un informe publicado en The Hollywood Reporter, Kim Masters escribe que dos mujeres, bajo los seudónimos de Zoe, de 40 años, y Lily, de 31, fueron abordadas hace meses por el medio. El agravio supuestamente ocurrió en el año 2004, en Los Ángeles y Nueva York, en el 2015.

Ambas mujeres no se conocían y compartieron sus historias con The Hollywood Reporter por separado. Los incidentes narrados y presentados por Zoe y Lily ocurrieron con más de una década de diferencia, según comentó el medio hollywoodense.

Las supuestas afectadas se vieron obligadas a hablar debido a la cobertura de los medios en torno a la nueva serie secuela de Sex and the city, And just like that, en la que Noth tiene aparición.

Las víctimas indicaron que los hechos sucedieron en 2004 y en 2015. Foto: Chris Noth/Instagram

“Ver que estaba retomando su papel en Sex and the city hizo que me despertara algo”, dijo Zoe, quien trabaja en la industria del entretenimiento. Ella aseguró que temía repercusiones y que por eso no compartió su identidad. “Durante tantos años lo enterré”, agregó.

¿De qué acusan Zoe y Lily a Chris Noth?

Zoe alegó que Noth la agredió y la violó en 2004, cuando ella tenía 22 años. Tras ello, recibió puntos de sutura, medicamentos y asesoramiento en casos de crisis. No obstante, el centro hospitalario Cedarson Sinai, lugar en el que se atendió en ese entonces, dijo que no mantiene registros que se remonten a esa época.

El segundo supuesto asalto sexual, que involucró a Lily, tuvo lugar 11 años después, en el 2015. Según contó la agraviada, en aquel entonces, Noth, de 60 años, obtuvo su número y la invitó a salir.

Lily manifestó que Noth la obligó a practicarle sexo oral y que posteriormente la violó. Ambos habrían estado bajo efectos del alcohol durante la agresión.

Chris niega las acusaciones en su contra

Por su parte, Chris Noth fue contactado por el medio, y procedió a enviar un comunicado en el que se defiende de las denuncias.

“Las acusaciones contra mí hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas. Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o de hace 30 días, no siempre significa no, esa es una línea que no crucé. Los encuentros fueron consensuados. Es difícil no cuestionar el momento en que salieron estas historias. No sé con certeza por qué están saliendo a la superficie ahora, pero sí sé esto: no agredí a estas mujeres “, puntualizó el actor.