Brunella Horna sobre su relación: “No está el proyecto de formar una familia ni casarnos”

Brunella Horna tiene las prioridades claras. Ella y el político Richard Acuña son pareja desde hace más de cuatro años. Recientemente, la empresaria bromeó en En boca de todos sobre estar a la espera de “la roca”. Sin embargo, en una entrevista, la modelo reveló cuáles son los planes a futuro de ella y el excongresista, y son distintos a lo que muchos podrían pensar.

Los planes de Brunella Horna y Richard Acuña

Brunella Horna declaró para el diario El Popular sobre su relación con Richard Acuña. Sorprendió al revelar que ella y su pareja no han conversado sobre un futuro como casados, y que por lo tanto no está en sus planes cercanos contraer matrimonio. Dijo también que ella y el hijo de César Acuña tampoco están pensando en tener hijos por el momento.

“Los proyectos que tengamos como pareja, no está el proyecto de formar una familia ni casarnos, ni nada”, explicó Brunella al medio local.

Agregó que esto se debe a que se están enfocando en sus vidas profesionales. Precisó que Acuña viaja de manera constante.

“Estamos pensando en mucho trabajo, tanto él como yo. Él para viajando, ahorita más que nunca”, dijo la exconductora televisiva. Recordamos que la familia del excongresista tiene locales de sus centros de estudio en todo el país, principalmente en el norte del Perú.

“Yo también estoy en mis proyectos. Ahorita todavía no estamos pensando en eso (tener un hijo y formar una familia). No hay ningún proyecto ni nada, estamos bien así”, aseguró.

Richard Acuña y Brunella Horna en una actividad de la Universidad César Vallejo, de la familia del político. Foto: Instagram/Richard Acuña

Brunella Horna no piensa en matrimonio

Esta no es la primera vez que la modelo señala que no quiere llegar al altar con Richard Acuña. A finales de noviembre fue entrevistada para el programa Estás en todas, donde expresó que no desea casarse ni tener hijos.