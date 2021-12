Brunella Horna recibe premio de En boca de todos: “No me lo esperaba”

Brunella Horna fue sorprendida esta mañana en el programa En boca de todos al recibir uno de los galardones que entrega el programa como parte de su premiación por fin de año.

La conocida modelo fue elegida como ganadora del premio Barbie de la TV 2021 entre los aplausos y gritos de los conductores del magazine. La influencer se mostró sumamente emocionada al ganar el premio y agradeció al programa por la nominación.

“No me esperaba esto. De verdad, muchísimas gracias, no me considero una barbie tampoco, pero muchas gracias a todos por su cariño. Hay muchas chicas muy lindas también en televisión, pero en verdad agradezco mucho este reconocimiento”, manifestó la modelo.

Ante sus palabras, Ricardo Rondón, uno de los conductores de programa, resaltó las cualidades de la ex chica reality.

“Cuánta belleza, cuánta humildad, eres la barbie chambeadora, la barbie emprendedora, la barbie que es un ejemplo para los jóvenes que salen adelante o que persiguen un sueño en al mundo empresarial, porque esta chica trabaja y trabaja”, se le escuchaba decir al presentador.

Brunella recuerda sus inicios como empresaria

La joven influencer también aprovechó el reconocimiento para relatar cuánto ha cambiado su suerte desde que inició en el mundo empresarial, cuando apenas cumplía la mayoría de edad.

“Yo empecé mi negocio a los 18 años en un local en Gamarra (…). Me acuerdo de que todo el mundo me cerraba las puertas porque yo compraba muy poquito (material) para las tiendas, pero ahora se me abrieron las puertas de todo, es increíble. Yo les converso a mis papás y les digo que no puedo creer todo lo que hemos logrado juntos”, expresó la modelo.