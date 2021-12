Avril Lavigne volverá a sus raíces musicales y lanzará un nuevo álbum inspirado en Green Day

Avril Lavigne dice que quiere recuperar su título de princesa del pop y que su próxima producción emocionará los fanáticos que la acompañan desde los inicios de su carrera. En una entrevista exclusiva para Entertainment Weekly, la cantante reveló más detalles del proceso creativo que siguió para dar vidas a sus nuevas canciones.

¿Qué más dijo Avril Lavigne sobre su próximo disco?

Según la intérprete de “Girlfriend”, su séptimo disco será grabado por DTA Records de Travis Barkery y podría ser considerada “una carta de amor para las mujeres”. Además, aseguró que el sonido de esta nueva grabación está inspirado en bandas de los 2000, como Green Day y Blink-182.

“Realmente volví a los sonidos que originalmente me influenciaron al comienzo de mi carrera. En esencia, soy una niña de un pueblo pequeño que escuchó bandas como Blink-182 y Green Day en la escuela secundaria, y aproveché eso”, reveló.

Cuando se le preguntó por las ideas que buscó transmitir en sus canciones, Lavigne no dudó en hablar de todas aquellas experiencias personales y laborales que ha atravesado.

“Es rápido. Es divertido. Es puro rock, de adelante hacia atrás. Hay muchas reflexiones sobre las diferentes relaciones por las que he pasado y dónde estoy. Aunque hay canciones sobre experiencias amorosas pasadas que no funcionaron. Ahora estoy en un lugar tan bueno en mi vida, simplemente divertido y ligero. Me estoy burlando de mí misma porque he pasado por muchas cosas en el amor“, comentó.

Olivia Rodrigo fue homenajeada por Avril Lavigne con el premio a la compositora del año

Olivia Rodrigo, quien consiguió la fama mundial después de que su sencillo “Driver’s license” encabezara las listas musicales de este año, recibió el premio a la compositora del año por la revista Variety en el evento Hitmakers de este año.

Avril Lavigne le entregó el galardón a Rodrigo diciendo: “Este año, nos presentaron a un nuevo artista cuyo álbum debut marcó un importante regreso del rock en las listas de éxitos. Desde ‘‘Driver’s license’’ hasta ‘‘Good 4 you’’ y ‘‘Deja vu’', los sencillos de Olivia de su álbum Sour son parte de la psique colectiva de 2021; y ella escribió todos y cada uno de ellos”.