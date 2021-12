Alejandra Baigorria muestra su pie luego de un mes de su cirugía: “Tengo una pelota todavía”

¡Poco a poco! Alejandra Baigorria se va recuperando de la operación a su pie, a la que se sometió hace más de un mes debido a la ruptura de su talón de Aquiles durante uno de los juegos en Esto es guerra. De ese modo, la chica reality ha decidido compartir con todos sus seguidores el proceso de su mejoría.

Por ello, a través de sus redes sociales, la también empresaria publicó un video donde muestra cómo ha quedado su pie luego de la intervención quirúrgica.

“Aquí está mi piecito, está un poco hinchado. Miren como se pone acá. ¿Quieren ver mi progreso? Hoy día fue al doctor, está hinchado, tengo una pelota todavía. Aquí está mi cicatriz. Se me hace una pelota y se me pone rojo. Aquí (mostrando una zona de su pie) me quitaron un punto que se había quedado”, detalló en el clip.

Alejandra Baigorria feliz porque le retiraron bota ortopédica: “¡A reeducar mi caminata!”

En una serie de videos publicados en sus historias de Instagram, Alejandra Baigorria mostró algunos de los ejercicios que debe realizar como parte de su tratamiento, así como los pasos que da mientras aún cojea un poco.

“Ahí vamos,. Ya me sacaron la bota ayer y desde ahora, a reeducar mi caminata. Es como comenzar de cero. Duele, lloro, me frustro, pero le doy mucho”, escribió la modelo en una de sus stories.

Alejandra Baigorria compartió su recuperación en redes sociales. Foto: Alejandra Baigorria/ Instagram

Said Palao se pone nervioso al ver caminar a Alejandra Baigorria

En los videos publicados por la modelo también se evidenció el nerviosismo de su pareja, Said Palao, mientras esta pasaba caminando delante de él.

“Amor, ya puedo caminar. Mira, ya me quitaron la bota hoy día”, se le escuchó decir emocionada a la chica reality cuando Palao se mostraba preocupado.