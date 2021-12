¿Por qué el primer ‘Jaimito’ de Al fondo hay sitio se fue de la serie? Aaron Picasso lo cuenta

Al fondo hay sitio tendrá nueva temporada para el 2022, así lo confirmó América TV con un avance de la exitosa serie. A propósito de ello, te contamos en esta nota el verdadero motivo de la salida del actor Aaron Picasso, quien dio vida al primer ‘Jaimito’ Gonzáles, el niño que hacía sus travesuras en el barrio de Las Lomas.

El artista reveló, durante el 2013, que había dejado de trabajar en la producción de Efraín Aguilar debido a los cambios físicos que presentó, propios del paso de su niñez a la adolescencia.

“ Me fui porque había crecido mucho. Me voy contento porque he podido compartir muchas experiencias nuevas”, escribió Aaron Picasso en Instagram.

También se informó que el actor había dejado de tener la edad que requería la historia de Al fondo hay sitio, por lo cual el equipo de producción decidió buscar un reemplazo para el personaje. Él tenía ocho años cuando ingresó a la serie peruana, ahora tiene 21.

Se convirtió en youtuber

Luego de su salida de Al fondo hay sitio, Aaron Picasso se alejó de la televisión peruana; sin embargo, no dejó de tener relación con los medios. El joven actor se convirtió en youtuber.

Tiene casi 50 mil suscriptores en la plataforma YouTube y varios de sus videos han conseguido popularidad en las redes sociales. En uno de ellos, cuenta cómo ha sido su recorrido por el barrio de Las Lomas.

¿Quién fue su reemplazo?

En 2013, el pequeño ‘Jaimito’ de Al fondo hay sitio, hijo de Charo, tuvo un nuevo rostro. Aarón Picasso fue reemplazado por Andrés Mesía, el segundo niño de la serie.

Andrés Mesía, el segundo niño que dio vida a Jaimito en Al fondo hay sitio.

Temporadas de Al fondo hay sitio