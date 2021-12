Yahaira Plasencia y Pancho Rodríguez no se esconden: “Siempre vamos a ese malecón de noche”

Yahaira Plasencia fue consultada por el programa En boca de todos sobre los rumores que la vinculan con Pancho Rodríguez. De ese modo, la cantante aseguró que solo mantienen una amistad y resaltó que no tienen necesidad de esconderse de la prensa.

“Estoy soltera (…). Panchito es una persona a la cual yo quiero muchísimo, tenemos mucho cariño ambos. Nos contamos nuestras cosas ambos. Es una gran persona. Le tengo muchísimo cariño, como él a mí”, mencionó.

“Ambos estamos ahorita proyectados en nuestras cosas. Yo estoy muy metida en mi carrera. No me veo ahorita con alguien, no quiero estar con alguien”, agregó.

Yahaira revela que sale constantemente con Pancho Rodríguez

La salsera mencionó que usualmente sale con Pancho Rodríguez y que todas sus amistades saben de ello; sin embargo, mencionó que la prensa nunca los había visto.

“Nos han grabado a mí y Pancho al lugar al que siempre vamos. Siempre vamos a ese malecón y siempre vamos de noche, con mi primo, con mis amigos. Es más, hemos estado en el sur, hemos comido en restaurantes del sur, hemos estado en la playa con un montón de gente y no nos han grabado. Cosa de ustedes, de la prensa”.

“Aclarando, yo no tengo por qué esconderme absolutamente de nadie. Soy una mujer soltera, trabajo, soy independiente, y no tengo por qué darle explicaciones de lo que yo hago a nadie”, finalizó.

Yahaira Plasencia descarta que ampay con Pancho Rodríguez sea armado

“No necesito hacer ese tipo de cosas. Ahorita tengo prensa y puedo ir a los programas de América televisión y no necesito armar nada. Es lo más tonto que ha podido decir esa persona, nada que ver. Gracias a Dios, no necesito de eso, tengo América hoy, donde puedo decir lo que estoy haciendo. También tengo mis redes, donde tengo tres millones de fans. ¿Para qué armaría algo? Nunca lo he hecho y tampoco lo haría. Y Pancho tampoco se prestaría para algo así. Lo conozco perfectamente”, sostuvo.