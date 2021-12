Yahaira Plasencia sobre El artista del año: “Levantar la copa sería un logro más para mi carrera”

Yahaira Plasencia llega sentenciada con César Vega a la gran final de El artista del año, que será este sábado 18 de diciembre. Por ello, aseguró que dará todo se sí en esta última gala para poder levantar el trofeo del programa.

“Los dos somos super fuertes y excelentes artistas, sé que vamos a dar lo mejor en el escenario. Yo solo espero todo de mí. Del resto, no sé, ya depende de cada uno. Yo voy a dar todo de mí porque quiero llegar a la ronda final”, expresó en una entrevista de GV Producciones.

Asimismo, mencionó que si tuviera la oportunidad de ganar la competencia, su triunfo sería dedicado a su familia y seguidores que le han dado su respaldo durante este tiempo.

“Si ganara El artista del año, se lo dedicaría a mi familia, a mi equipo de trabajo y también a mis fans, quienes siempre me están apoyando. Levantar la copa sería un logro más para mi carrera. Sería muy lindo ser la ganadora ”, agregó.

Yahaira Plasencia aseguró darlo todo para clasificar a la final de El artista del año. Foto: El gran show/Instagram

Yahaira Plasencia explica el motivo por el que postergó su concierto

La salsera Yahaira Plasencia descartó que haya postergado su concierto porque vendió pocas entradas.

“ Lo hice por El artista del año, por los ensayos y porque, también, estoy súper agotada, entré a sentencia y tengo que meterle muchas más ganas. Y lo de mi concierto en La Cúpula lo pasé para el 21 y 22 (de diciembre), porque sentía que tenía que ser así, y Sergio (George) también me dijo ‘pásalo para esas fechas, para que te concentres en El artista del año’”, explicó

“Lo que otras personas estén diciendo, no hago caso, yo estoy tranquila trabajando, que hablen lo que quieran. Igual, la gente no es tonta, la gente se da cuenta de la maldad de las personas, yo estoy tranquila con el apoyo de mi familia y fans. Yo recibo críticas de gente que sabe, no de cualquiera”, añadió.

Yahaira Plasencia descarta que ampay con Pancho Rodríguez sea armado

“No necesito hacer ese tipo de cosas, ahorita tengo prensa y puedo ir a los programas de América televisión y no necesito armar nada, es lo más tonto que ha podido decir esa persona, nada que ver. Gracias a Dios, no necesito de eso, tengo América Hoy, donde puedo decir lo que estoy haciendo, también tengo mis redes, donde tengo 3 millones de fans, ¿para qué armaría algo?, nunca lo he hecho y tampoco lo haría. Y Pancho tampoco se prestaría para algo así, lo conozco perfectamente”, sostuvo.