Yahaira Plasencia responde a sus detractores: Cuando me tienen al frente, no me dicen nada

Yahaira Plasencia realizó una transmisión en vivo en redes sociales junto a Sergio George luego de haber recibido duras críticas por ingresar a Esto es guerra, cuando la cantante aseguró que estaba internacionalizando su carrera musical. Durante su pronunciamiento en Instagram, la salsera dedicó unos minutos a sus detractores y señaló estar cansada de los cuestionamientos.

“Mucha gente tiene en la cabeza que con un hombre al lado puedes lograr muchas cosas y no es así, esa mentalidad mediocre la tienen unas cuantas personas que se llenan la boca en hablar y decir cosas que no son. Y lo digo así porque yo nunca respondo, nunca digo absolutamente nada, pero ya me tienen harta de que estén hablando de mí todo el tiempo y cuando me tienen al frente, pasan la franela y no me dicen absolutamente nada”, precisó.

Además, la intérprete de “Cobarde” contó que todo lo logrado se debe a su esfuerzo y no por haber tenido una relación con un personaje público. “Yo trabajo desde que tengo uso de razón, yo he sido muy conocida en el ambiente de la música antes de hacerme conocida por mi expareja a nivel nacional”, añadió.

Salsera sueña con levantar la copa de El artista del año

La cantante junto a su colega César Vega son los últimos sentenciados del reality show. Por ello, la artista manifestó que entregará todo de sí para salir vencedora y llevarse la copa del programa de Gisela Valcárcel. “Si ganara El artista del año, se lo dedicaría a mi familia, a mi equipo de trabajo y también a mis fans, quienes siempre me están apoyando. Levantar la copa sería un logro más para mi carrera. Sería muy lindo ser la ganadora”.

Yahaira Plasencia dará lo mejor se sí para disputar la gran final del programa. Foto: GV Producciones

Yahaira Plasencia respondió a Magaly Medina tras ampay con Pancho Rodríguez

La conductora de espectáculos manifestó que Yahaira Plasencia habría armado el encuentro con el chico reality para generar polémica y así tener más opciones de ganar la competencia de talento. Ante las declaraciones de Medina, la salsera respondió. “Es lo más tonto que ha podido decir esa persona, nada que ver. No necesito de eso, tengo un programa donde puedo salir y puedo hablar sobre el concierto. Nunca lo he hecho y jamás lo haría. Pancho no se prestaría para eso”, remarcó.