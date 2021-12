Tiare y Dirk sorprenden con “Juego de palabras”, su primera colaboración

“Juego de palabras” es la reciente y primera colaboración entre Tiare y Dirk, dos cantautores que aprovecharon el tiempo de cuarentena en el país para componer y sacar lo mejor de sí mismos en una canción. Ambos artistas no solo comparten su música, sino también una relación amical que nació entre sus familias desde hace muchos años y que con el tiempo los ayudó a congeniar en lo profesional.

La composición hecha video surgió como una conversación de amigos y confidentes. “La inspiración fue algo muy espontáneo. En mitad de pandemia, cuando ya habían bajado los contagios, habíamos pedido delivery para ver una película en mi casa y en el balcón él me contó sobre una chica con la que estaba saliendo y yo también”, comentó Tiare en exclusiva para La República.

‘Una advertencia’, así lo describe el cantautor Dirk, quien manifestó que para él sirve como un aviso para darse cuenta de que hay personas que pueden hacerte ‘perder el tiempo’. Esta colaboración probablemente no sea la primera entre ambos artistas, ya que consideran que hay una homogeneidad y conexión única entre ambos al hacer música.

“Todavía seguimos escribiendo juntos cuando se da la chance y seguiremos”, añadió el cantante, que se siente orgulloso de compartir la experiencia al lado de su mejor amiga en la creación del lyric video con sonidos de latín pop y producido por Franjo Antich y mezclado por Daniel Luján.

Trayectoria musical y proyectos a futuro de Dirk

La amplia experiencia de Dirk Bornhorst del Castillo (22), lo ha llevado a tener estudios en el Liverpool Institute for Performing Arts (LIPA) de Inglaterra, escuela que lo ha ayudado a tener su propio álbum en inglés titulado Before, meanwhile & after.

El pop es el género que sigue siendo lo suyo, pero las variaciones con ritmos locales no faltan. Tal es el caso que sus canciones como “Vale la pena”, “Festejo” y “Dicen” entran en el término de “Nueva peruanidad”. Los ritmos y la fusión forman parte de su trabajo.

“Canciones que me llenan el alma, esas son las que quiero sacar, en el género que aparezcan y salgan. Igual, siempre poniendo un poco del sello peruano. ¡Por supuesto!”, expresó al referirse sobre sus próximos proyectos. Sin duda, el año que viene habrá nuevas canciones donde la fusión y los sentimientos se harán presentes.

En sus redes sociales, el joven que tiene por usuario ‘Dirk Musica’, se encarga de difundir sus canciones a todo su público, quienes con ansias esperan ser partícipes de cada contenido y presentación que da en el país.

Vida musical de Tiare y lanzamiento de su primer álbum

Con tan solo 16 años, la artista de descendencia peruana - venezolana llamada Tiare ha podido trabajar de la mano de disqueras como The Orchard y Sony Music Perú. Si bien no se encierra con un solo estilo musical, ha podido componer canciones de género pop como “Líneas de tu mano”, “La española” y “Evaluna”.

En la actualidad, la joven cantante sigue avanzando en su larga carrera musical. Es por ello que el 2022 estará lleno de sorpresas como el lanzamiento de su primer álbum en solitario. “Algunas de las canciones que ya saqué estarán incluidas en este nuevo álbum. Desde mi cuarto sigo escribiendo más canciones con mucho amor y pasión”, reveló.

Las presentaciones tampoco faltarán y es que Tiare estará a inicios de año en Madrid, Miami y si cabe la posibilidad en Venezuela, país al que también pertenece. Cada paso en la industria de la música es anunciado a través de sus redes, donde se encuentra como Tiare Musica y comparte su día a día con sus seguidores.

Aquí podrás reproducir el videoclip de estos dos cantautores, quienes se preparan para tener el 2022 nuevas canciones y colaboraciones