Sofía Calzetti, novia de ‘Kun’ Agüero, dedica emotivo mensaje: “Una vida hermosa que continúa”

Sofía Calzetti fue una de las personas más importantes para Sergio ‘Kun’ Agüero cuando decidió este lunes 15 de diciembre anunciar, por medio de una conferencia de prensa, su retiro del futbol profesional. Luego de escuchar las conmovedoras palabras del exdeportista, la modelo utilizó sus redes sociales para dedicarle un conmovedor mensaje.

“Una etapa que termina y una vida hermosa que continúa. Mágico que hayas podido dedicarte tantos años a lo que te gusta. Otro momento acompañándote y agarrándote la mano más fuerte que nunca. Te amo”, escribió la joven en Instagram junto a una fotografía en la que aparece abrazada al exfutbolista.

Calzetti acompañó a su novio en un difícil momento para su carrera como deportista, ya que no pudo evitar las lágrimas mientras contaba las razones de su decisión. “Es un momento muy duro. Lo primero es mi salud y ya saben por qué he tomado esta decisión. Así que estuve en buenas manos de los médicos, que han optado por la mejor decisión para mí y era dejar de jugar. Hace 10 días tomé la decisión. Quería contarles que hice todo lo posible para ver si había alguna esperanza, pero no ha habido muchas”.

Sofía Calzetti y Sergio 'Kun' Agüero oficializaron su relación en mayo de 2019. Foto: Sofía Calzetti/Instagram.

Futbolista agradecido con quienes confiaron en él

En su despedida, Sergio ‘Kun’ Agüero recordó que de joven anheló integrar reconocidos equipos de futbol. “Siempre soñé con jugar al fútbol. Mi sueño era jugar en primera división, nunca pensé en llegar a Europa. Quiero agradecerles a todos. Independiente, que es donde me formé, el Atlético Madrid, que apostaron por mí con solo 18 años. La gente del City, que saben lo que siento por el City. (...) A la gente del Barza, que se contactó conmigo y fueron increíbles. Sabía que venía a uno de los mejores equipos del mundo, pero las cosas pasan por algo”.

¿Cuándo inició su relación Sofía Calzetti con ‘Kun’ Agüero?

La relación sentimental entre la modelo y Sergio ‘Kun’ Agüero se confirmó en mayo del 2019 cuando ella decidió instalarse en Inglaterra para acompañarlo y luego se trasladaron a España, ya que el futbolista pasó a ser parte del FC Barcelona.