Rodrigo González y Gigi Mitre critican a Aldo Miyashiro: “Él dice que no busca rating”

Rodrigo González y Gigi Mitre no dudaron en comentar sobre el mensaje de respaldo de Aldo Miyashiro a Andrea San Martín durante su programa La banda del chino del último martes 14 de diciembre. Tras ello, revelaron no dudar de las palabras del actor, aunque aseguraron estaría buscando rating con el caso de la modelo.

“No tenemos por qué dudar de tus buenas intenciones, pero no me vengas que no te interesa el rating” , expresó Mitre. De inmediato, su compañero de set expresó. “Él dice que no busca rating, su perfil es el del chino conciliador, buena gente, diplomático, pero no me vengas con tus cuentos chinos”.

Por otro lado, el conductor de Willax TV manifestó que Andrea San Martín debe asumir las consecuencias de sus actos. “Si Andrea tiene que pagar algo, pues que lo pague donde lo tenga que pagar, que responda ante la justicia(...) lo que no se puede hacer es pedir que se quede sin trabajo, me imagino el agobio que debe sentir el chino”.

Actor respalda a presentadora de televisión

El comunicador se pronunció sobre la situación legal que atraviesa la influencer luego de haber denunciado al padre de su hija y éste haga lo mismo con ella. Ante los pedidos del público de sacarla del programa, el actor decidió solidarizarse con Andrea San Martín. “Hoy día la gente me insulta porque me decía que he coaccionado, pues no. En vez de quedarme en los insultos y en la superficie del asunto, lo que hice fue llamar a Juan Víctor y a Andrea, sentarlos en una mesa, conversar, y que puedan llegar a unos acuerdos en beneficio de su pequeña hija”.

Andrea San Martín pidió a Juan Víctor retirar demandas

El extripulante de cabina contó a Rodrigo Gonzáles y Gigi Mitre que Aldo Miyashiro organizó el encuentro con la madre de su hija con la intención de que puedan conciliar. Sin embargo, no se llegó a nada concreto, ya que la modelo pidió retirar las demandas en su contra para que ambos puedan llegar a un acuerdo. “Me plantearon llegar a una conciliación y que, para poder ver a mi hija al día siguiente, firme un documento y desestime todas las denuncias”.