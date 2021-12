Pedro Pascal pide a chilenos votar por el candidato de izquierda Gabriel Boric Font

Pedro Pascal se une a la coyuntura política que se vive en Chile en torno a las elecciones presidenciales 2021 y le expresó su apoyo al candidato de izquierda Gabriel Boric Font, representante del partido Apruebo Dignidad. El famoso actor hizo un llamado a sus compatriotas y los exhortó a votar por un “líder comprometido con la democracia”.

El mensaje fue publicado por el propio político en su cuenta oficial de Twitter y no dudó en agradecer el gesto que tuvo la estrella de The Mandalorian a pesar de que actualmente reside en los Estados Unidos.

“Gracias @PedroPascal1. This is the way (este es el camino)”, fue la respuesta que dejó el aspirante al Palacio de La Moneda.

Pedro Pascal reafirmó su apoyo a Gabriel Boric

Pedro Pascal envió un video en el que le expresó su respaldo a Gabriel Boric y con el que también dejó en claro que lo considera la opción que garantizará la democracia en Chile.

“Hola soy Pedro Pascal y los quiero invitar a votar por un líder comprometido con la democracia y a seguir avanzando de todo corazón. Este 19 de diciembre vota 1, vota por Gabriel Boric”, se le escucha decir en el clip difundido en redes sociales.

Esta no es la primera vez que el artista de Hollywood ha avalado la candidatura de Gabriel Boric. Semanas atrás incluso enseñó a sus seguidores cómo estampar un polo con el nombre del candidato.

Otros artistas respaldan a Gabriel Boric

Pedro Pascal no es el único actor que ha apoyado al izquierdista Gabriel Boric. Estrellas como Roger Waters y Gael García Bernal también invitaron a los chilenos a apoyar al candidato de Apruebo Dignidad previo a las elecciones presidenciales en Chile 2021.

“Salgan a votar, si yo fuera chileno votaría por Gabriel Boric, pero desde acá les mando fuerza y un saludo”, dijo el mexicano.