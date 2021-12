Pancho Rodríguez se desvive en halagos para Yahaira Plasencia: “Es maravillosa”

En la edición de este 15 de diciembre, Pancho Rodríguez vivió un incómodo momento en Esto es guerra al ser consultado sobre su cercana relación con Yahaira Plasencia. A pesar de que ambos han asegurado que solo existe una linda amistad entre ellos, el chileno llenó de halagos a la salsera.

“Ella es una persona maravillosa. Es increíble, es una excelente hija, hermana, amiga, trabajadora y una excelente jefa” , señaló.

Asimismo, tras estas palabras, Johanna San Miguel le preguntó si cabía la posibilidad de que más adelante se dé una relación sentimental entre ellos.

“Ella está enamorada de su familia y su trabajo. (…) Creo que esas cosas llegan cuando uno menos la espera. De momento, creo que tenemos una muy linda amistad y eso es hermoso”, señaló, dejando abierta la posibilidad de iniciar un romance con la salsera.

Pancho Rodríguez le envía sus mejores deseos a Yahaira en la final de El artista del año

Este sábado 18 de diciembre, Yahaira Plasencia llega en sentencia con César Vega para la gran final de El artista del año, por ello, Pancho no dudó en enviarle las mejores vibras.

“Quiero decirle que se relaje y que lo disfrute porque ella tiene luz y una magia única, y cuando ella fluye, brilla sola. (…) Tiene muchas cualidades y virtudes”, acotó.

Yahaira Plasencia respondió a Magaly Medina tras ampay con Pancho Rodríguez

La conductora de espectáculos manifestó que Yahaira Plasencia habría armado el encuentro con el chico reality para generar polémica y así tener más opciones de ganar la competencia de talento. Ante las declaraciones de Medina, la salsera respondió. “Es lo más tonto que ha podido decir esa persona, nada que ver. No necesito de eso, tengo un programa donde puedo salir y puedo hablar sobre el concierto. Nunca lo he hecho y jamás lo haría. Pancho no se prestaría para eso”, remarcó.