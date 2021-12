Miss Mundo 2021: las candidatas latinas que competirán con Paula Montes por la corona

El día de mañana, 16 de diciembre, se realizará a las 7.00 p. m. uno de los concursos de belleza más importantes. El Miss Mundo 2021 abrirá las puertas en San Juan, Puerto Rico, a las 103 candidatas que buscan el puesto de la mujer más bella de todo el mundo.

En esta nota haremos una pequeña reseña para que conozcas a las 16 modelos latinoamericanas que competirán con nuestra representante Paula Montes Pastor por el trono.

De esa forma, tendremos a las representantes de Colombia, Brasil, Argentina, Uruguay, República Dominicana, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuardo, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Venezuela y nuestro querido Perú.

Argentina:

Amira Hidalgo Zapata sacará la cara por Argentina. Foto: Instagram/Amira Hidalgo

Amira Hidalgo Zapata es la Miss World Argentina 2021 que representará a su país en el certamen de belleza internacional. La modelo es la periodista de Crónica HD que dejó de escribir para desfilar y mostrar su belleza en las pasarelas. A sus cortos 24 años, la joven obtiene un compromiso muy importante en su carrera.

Bolivia: Alondra Mercado Campos

Alondra Mercado Campos representará a Bolivia en este Miss World 2021. Foto: Instagram/Alondra Mercado

Alondra Mercado Campos es una estudiante de la carrera de Psicología y tiene tan solo 19 años. Busca reivindicar y enaltecer el nombre de su tierra originaria, Beni, en Bolivia. Su trabajo está enfocado en regresar a su país la corona de la Miss World 2021.

Brasil:

Caroline Teixeira tiene 23 años. Foto: Instagram/Caroline Teixeira

La modelo Caroline Gomes Teixeira participó junto a 47 participantes más para convertirse en la ganadora del Miss World Brasil 2021. La doctora por su licenciatura como abogada tiene 23 años y está dispuesta a todo para llevarse la corona a casa.

Chile: Carol Drpic Galindo

Carol Drpic se coronó como Miss World Chile a los 21 años. Foto: Instagram/Carol Drpic

Carol Drpic Galindo se coronó en Santiago de Chile para ser la máxima representante de su país en el Miss World 2021. Es una estudiante de arte, específicamente de danza, que nació en Punta Arenas hace 21 años. Al ganar el concurso se llevó dos premios. El primero fue un viaje a Tulum, México, y el segundo 1.000 dólares en productos que auspiciaron el certamen de belleza. En esta ocasión busca mayor notoriedad y obtener uno de los premios más importantes en su vida.

Colombia:

Andrea Aguilera es una modelo enfocada en su lado artístico. Foto: Instagram/Andrea Aguilera

La modelo Andrea Aguilera Arroyave compitió con otras 25 regiones más para llevarse la corona del Miss World Colombia 2021. Nativa de Antioquia, acabó la carrera en Comunicación Social y ha hecho un diplomado en Programación Neurolingüística y más. A sus 24 años busca traer a casa su corona y el orgullo para Colombia.

Costa Rica:

Tamara Dal Maso representará a Costa Rica. Foto: Instagram/Tamara Dal Maso

Tamara Dal Maso es una modelo de talla internacional que ha trabajado su éxito con base en varios certámenes de belleza anteriores. Hace dos años, en el 2019, representó a su país en el Miss Internacional de ese momento. Es una deportista nata que nació y creció en la playa de Jacó. A sus cortos 23 años ha sobresalido en todos los retos que se ha propuesta y espera que esta vez no sea la excepción para el Miss World Costa Rica 2021.

Ecuador:

Ámar Pacheco lleva la vena artística desde sus papás. Foto: Instagram/Ámar Pacheco

La ecuatoriana Ámar Pacheco Ibarra es una cantante y artista, al igual que sus padres, que nació en Guayaquil. A sus 23 años de edad, está a nada de representar a su país en el Miss World 2021 con la finalidad de llevarse la corona en juego. Durante su preparación estrenó una canción dedicada a su patria, llamada “Carta de amor al país”

El Salvador:

Nicole Álvarez rinde homenaje a su hermana fallecida. Foto: Instagram/Nicole Álvarez

La modelo Nicole Álvarez busca llevarse la corona en el Miss World 2021 para El Salvador, y también para recordar a su hermana, que también fue reina de belleza y falleció de leucemia antes de verla coronarse. La joven de 27 años de edad se ha dedicado al mundo de las comunicaciones trabajando como locutora de radio y presentadora de televisión.

Guatemala:

Michelle Calderón representará a Guatemala en el Miss World 2021. Foto: Instagram/Michelle Calderón

La ganadora del Miss World Guatemala 2021, Katherine Michelle Calderón, es la representante que viajó a Puerto Rico para derrochar toda su belleza y potencial en el concurso de belleza. Con 22 años continúa estudiando la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad Rafael Landivar

México:

Karolina Vidales tiene 25 años. Foto: Instagram/Karolina Vidales

Karolina Vidales es la nueva reina de México que ganó su corona como Miss World para representar a su país a sus 25 años. La joven es licenciada en la carrera de Negocios Internacionales y Administración de Empresas, y obtuvo el primer lugar al momento de graduarse. Sabe tres idiomas y llevó cursos en el extranjero. La modelo es originaria de Michoacán y espera llevar la corona a casa.

Nicaragua:

Sheynnis Palacios representará a Nicaragua en el MIss World 2021. Foto: Instagram/Sheynnis Palacios

La modelo Sheynnis Palacios busca ganarse la corona del Miss Mundo 2021, después de convertirse como la mujer más guapa de Nicaragua. La reina de belleza espera dejar atrás a las otras 102 candidatas que estarán con ella en el certamen. Su recorrido le ha dado la experiencia que ella necesita a sus 21 años.

Panamá:

Krysthelle Barretto busca llevarse la corona del Miss World 2021 representando a Panamá. Foto: Instagram/Krysthelle Barretto

Krysthelle Barreto Reichlin tienes 25 años y sigue el legado de su mamá, quien también fue modelo y estuvo presente en muchas pasarelas por su belleza y destreza. La Miss World Panamá 2021 estudió Diseño de Modas y Mercadeo en la Universidad Católica Santa María la Antigua, y buscará ser la reina del mundo.

Perú:

Paula Montes Pastor es nuestra candidata preferida por ser peruana y estar postulando a llevarse la corona del Miss World 2021. Foto: Instagram/Paula Montes Pastor

Paulas Montes Pastor sueña en grande y quiere dejar el nombre de nuestro Perú lo más alto posible. La disciplina y la persistencia han sido las claves de su éxito en la vida, de acuerdo a sus propias declaraciones. A sus 24 años ha roto estereotipos y no solo estudia Pesas de manera profesional, sino que también entrena al máximo. Puede levantar hasta 50 kilos de pesas.

Puerto Rico:

Aryam Díaz Rosado es la Miss World Puerto Rico 2021. Foto: Instagram/Aryam Díaz Rosado

La modelo Aryam Díaz Rosado es la única reina de belleza que no necesitara tomar un avión y embarcarse a San Juan, Puerto Rico, para participar en uno de los concursos más importantes debido a que ostenta el título de Miss World Puerto Rico 2021. No obstante, no la tendrá fácil y luchará al igual que las otras 102 concursantes por ganarse la corona como la mujer más hermosa del mundo. La joven de 22 años nació en la ciudad de Achiote, es actriz de corazón y periodista de profesión.

República Dominicana:

Emmy Peña es la representante de la provincia de Duarte en República Dominicana. Foto: Instagram/Emmy Peña

La modelo Emmy Peña Sánchez, a sus 24 años, ha demostrado que puede desenvolverse por ella misma. La reina de belleza compitió contra 24 candidatas para coronarse como la mujer más guapa de su país y ahora va por el título mundial en el Miss World República Dominicana 2021.

Uruguay:

Xiomara Camejo Beltran se coronó como la Miss World Uruguay 2021. Foto: Instagram/Miss Uruguay

Xiomara Camejo Bernal es la nueva representante de Uruguay en el Miss World 2021, y un año atrás, 2020, se coronó en el reinado Nuestra Belleza Uruguaya. En este nuevo certamen, la modelo busca llevarse el premio mayor para enaltecer a su país.

Venezuela:

Alejandro Conde será el nuevo rostro del Miss World Venezuela 2021 a sus 24 años. Foto: Instagram/Alejandro Conde

Alejandra Conde es la nueva reina de belleza que llevará Venezuela al Miss World 2021. La modelo de 24 años no solo se ha desarrollado en las pasarelas, sino que también ha trabajado como conductora de televisión y está estudiando medicina para abrirse paso en el área profesional y en el artístico. La venezolana nació en Cagua y compitió con muchas compatriotas para ganarse el título de la más hermosa de su país.