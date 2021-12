Magaly Medina revela que matrimonio de Josimar sería invalidado en Estados Unidos

Josimar se acaba de casar en Estados Unidos con Yanira Cárdenas; sin embargo, su felicidad duraría pocos días porque aún no habría sido inscrito en los registros de Estados Unidos. Con un informe presentado por Magaly Medina en su programa Magaly TV, la firme de este miércoles 15 de diciembre, junto a la consulta con un abogado experto en migraciones, la presentadora llegó a la conclusión de que el salsero había cometido el delito de bigamia.

“Él, a la luz de la justicia americana, sería un bígamo. Es lo que nos dice un abogado de migraciones a quien consultamos. Además, se observaron los archivos del condado donde vive Josimar y nos dice que el matrimonio nuevo no ha sido inscrito aún, o sea, no sería válido mientras no se inscriba porque tiene una sentencia pendiente de divorcio” , comentó la conductora de espectáculos.

Por otro lado, el abogado que entrevistó la conductora fue muy específico al decir que una persona no se puede casar mientras no se haya divorciado. “Un matrimonio en cualquier parte del mundo es válido en Estados Unidos. Si tú no te has divorciado, no te puedes volver a casa”.

¿Cuál sería la pena para el cantante por cometer bigamia?

Tras conocerse el delito al que habría incurrido el intérprete de “La protagonista”, la esposa de Alfredo Zambrano citó las leyes del estado de Florida. “El delito que él cometería de inscribir su matrimonio sería pasible de una pena de uno a cincos años de cárcel y a una multa pecuniaria”.

Josimar prohibió a sus invitados grabar su matrimonio

El pasado 11 de diciembre, el salsero contrajo nupcias con la cubana en Estados Unidos. Tras ello, el portal de Instarándula compartió la tarjeta de invitación a la boda en donde solicitaban no grabar ni tomar fotos de la ceremonia. “Por favor, se les pide a los invitados: no fotos, no transmisión en vivo, no celulares. Por derechos reservados de los novios”.