Leonard León sobre declaraciones de Karla Tarazona: “Acepto la deuda, pero no está judicializado”

Leonard León rompió su silencio luego de que Karla Tarazona confirmara que le ganó un nuevo juicio por una petición de variación de régimen de visitas. El Juzgado Transitorio de Familia de Chorrillos desestimó el pedido del cumbiambero.

En sus declaraciones, la conductora volvió a recalcar que su expareja aún tiene una deuda pendiente de 50.000 soles por la pensión de alimentos de sus dos hijos mayores. “Yo no espero nada de ese señor y espero que mis hijos tampoco porque van a seguir desilusionándose toda la vida”, expresó.

Karla Tarazona continúa enfrentada con el cantante Leonard León. Foto: composición/ Instagram

¿Qué respondió Leonard León?

Leonard León aseguró que seguirá luchando para poder ver a sus hijos más seguido y respondió a Karla Tarazona, quien antes había expresado que el cantante no tenía interés en pasar tiempo con los niños.

“Eso es totalmente falso, es lo que intenta hacer creer cuando declara a los medios. No sé qué pensar de todas las trabas que me pone, las que me condujeron a solicitar un pedido de variación de visitas”, dijo a El popular.

Sobre la deuda, el intérprete de “La fan” aceptó que tiene pendiente pagar un monto, pero informó que el tema aún no ha pasado por instancias judiciales. “Reconozco la deuda, pero eso aún no está judicializado. No me niego a pagar lo que se ha acumulado, he aportado lo que podía porque los músicos hemos sido afectados en esta pandemia”, agregó al medio.

Karla Tarazona desmiente embarazo

Karla Tarazona desmintió rotundamente los rumores sobre un supuesto embarazo de Rafael Fernández. La figura de televisión quedó sorprendida por la cantidad de personas que le escribieron preguntando sobre su estado, por ello decidió salir a aclarar el hecho.

“No, nada que ver. Si fuera cierto, lo diría porque yo jamás oculto mis embarazos”, fue la respuesta que le dio a uno de sus seguidores de Instagram.