Gisela Valcárcel saluda a Ethel Pozo por su cumpleaños: “Has sabido hacer tu nombre propio”

La conductora de televisión Gisela Valcárcel manifestó todo su cariño por su primogénita, Ethel Pozo, al saludarla por su cumpleaños. La conductora de América hoy y Mi mamá cocina mejor que la tuya se encuentra cumpliendo años, y no podía faltar el extenso y emotivo saludo de su madre.

“¡FELIZ DÍA, HIJA! Desde que llegaste al mundo tu alegría nos acompaña. Muchas mamás, cuando sus hijos son pequeños, dicen: ‘Estaré ahí para ti siempre’, y es verdad, lo veo cuando ahora estoy detrás de ti, pues tienes una vida propia que has sabido cuidar”, reza la publicación de la conductora.

Como parte de su saludo, Valcárcel no dudó en enumerar cada una de las cualidades de su hija.

“Eres alguien dispuesta a dar todo por sus ideales pero sin discutir, para ti hay muchas cosas que no son negociables y he visto ese carácter desde tu adolescencia, cuando con pasión defendías tus clases de pintura, por ejemplo, y de adulta cuando tomaste las riendas de tu vida y trabajo. Has sabido hacer tu nombre propio y construir cada día de tu hogar”, acotó la exbailarina.

Gisela Valcárcel dedica tierno saludo a Ethel Pozo. Foto: Gisela Valcárcel/ Instagram

Ethel agradece las palabras de Gisela

La respuesta por parte de Ethel Pozo no se hizo esperar. La conductora agradeció el tierno gesto de su madre con otro mensaje igual de emotivo.

“Gracias, mami. ¡Feliz día a ti también! Un día como hoy te convertiste en mamá y sin duda la vida nos cambia totalmente.️ Hoy celebramos. I love you”, comentó la presentadora de América hoy.

Seguidores de Gisela se emocionaron tras dedicatoria a Ethel

Al igual que Ethel, los usuarios de Instagram también se vieron conmovidos por las bellas palabras de Valcárcel, y aprovecharon para extender sus saludos a la cumpleañera.

“Mamá e hija disfrutando cada faceta, qué lindo es verlas cumplir con su propósito y cada una a su estilo. Que sean muchos años más, Ethel. Pásala lindo”, “Feliz cumpleaños para Ethel, muchas felicidades y bendiciones”, “Feliz y bendecido cumpleaños”, se lee en la caja de comentarios.