Cynthia Klitbo halaga a Andrés Wiese: “Es mi niño consentido”

¡Grandes amigos! Tras el exitoso estreno de Junta de vecinos, Cynthia Klitbo se mostró muy emocionada por la gran acogida que ha tenido la serie, pues logró 22 puntos de rating y llegó a 28 unidades en el minuto a minuto, por la pantalla de América Televisión. Asimismo, la actriz habló sobre la amistad que ha nacido con Andrés Wiese, a quien aseguró considera su ‘consentido’.

“Andrés Wiese es mi niño amoroso consentido, nunca había visto a un hombre de tan buenos sentimientos y buen corazón, es de mis amigos más grandes que tengo en la serie”, mencionó.

Además, la recordada villana de Televisa contó que tuvo gran afinidad con Nacho Di Marco, Karina Jordán, Miguel Iza, Sergio Galliani y Priscila Espinoza, con quienes pasó gratos momentos.

“Son unos compañeros maravillosos, amigos que quiero mucho. Galliani es muy chistoso, Nacho es como mi hijito y Karina es una mujer muy dulce”, comentó.

Cynthia Klitbo interpreta a Genoveva de la Colina en la serie peruana Junta de vecinos. Foto: Cynthia Klitbo/ Instagram

Cynthia Klitbo interpreta a Genoveva en Junta de vecinos

La actriz mexicana Cynthia Klitbo encarna a Genoveva de la Colina en la teleserie Junta de vecinos, dirigida por Miguel Zuloaga. La mexicana aseguró que su personaje tiene mucha cuota de comedia y que sorprenderá al público peruano.

“Tiene mucho humor, pero ella es actriz y fue una capa en las telenovelas como villana. En eso tenemos algo en común, pero verás la vida normal de Genoveva”, finalizó la intérprete.

Cynthia Klitbo: Me sentía encasillada en papeles antagónicos

Cynthia Klitbo confesó que en algún momento de su carrera actoral se sintió encasillada por los papeles antagónicos que debía interpretar; sin embargo, también reconoció que gracias a dichos roles se hizo conocida en la televisión.

“De chava (jovencita) me sentía encasillada, pero no sería lo que soy si no hubiera hecho todos esos antagónicos”, sostuvo la actriz.