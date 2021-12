César Vega sobre su sentencia en El artista del año: “Este sábado voy con todo”

César Vega y Yahaira Plasencia llegaron a la final de El artista del año, pero ambos fueron enviados a sentencia y tendrán que enfrentarse a duelo para ser uno de los finalistas que se unirá a Ruby Palomino y Estrella Torres. Tras conocerse la decisión del jurado del reality show, el salsero está seguro de dar una buena performance para llevarse el mejor puntaje de la mesa del juez calificador.

“Sé que todas las semanas me han criticado por mi baile, reconozco que me falta soltarme un poco y perder los nervios. Sin embargo, me he guardo un poquito de cada semana para la gran final, así que mi baile de salsa estará increíble. Este sábado voy con todo, voy a bailar como nunca lo he hecho. Daré una buena presentación para mi público y para que el jurado me ponga un buen puntaje. Que mis compañeros estén atentos, porque César Vega está por levantar la copa de El artista del año”, detalló en conferencia con GV Producciones.

Asimismo, el cantante aprovechó en enviarle un mensaje a su contrincante. “Yahaira, este sábado puedes volver a tropezar, pero esta vez conmigo, porque la presentación que estoy preparando para la gran final está increíble. Yahaira, prepárate porque César Vega viene con todo. Ella tiene la presión de hacer una buena presentación; sin embargo, puede ser un poco difícil después de que la semana pasada sufrió ese tropezón. Igual, ella tiene su fuerte, es el baile, es lo que renace en el escenario”.

Suu Rabanal respalda al padre de su hija en reality show

La salsera y Son Tentanción reforzaron la presentación de la interprete “Y le dije no” el pasado 11 de diciembre, día en que fue consultada sobre la primera sentencia de su pareja. Al respecto, ella se mostró muy segura del talento de su pareja e indicó será el ganador de la temporada. “Si el programa se llama El artista del año, él tiene que ganar, no hay nada que hacer”.

Suu Rabanal mostró su respaldo hacia el padre de su hija. Foto: captura de América TV

César Vega dispuesto a eliminar a Yahaira Plasencia

El sonero expresó para América hoy que en la gala final de El artista del año lo dará todo para sacar del programa a Yahaira Plasencia, aunque dijo estar consciente que puede perder en votos porque no tiene la misma cantidad de seguidores que la cantante. Además, recalcó el talento de su rival en el baile, pero le dijo que no se confíe porque él viene dispuesto a todo.