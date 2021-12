Andrea San Martín estaría pidiendo 5 mil soles de pensión a Juan Víctor

La gresca continúa. Luego de que Juan Víctor Sánchez se presentará en Amor y fuego el último martes para contar que aún no lograba ver a su hija, hoy, en la reciente edición del programa de espectáculos, se reveló que la conductora de La banda del chino presentó una nueva denuncia en contra del expiloto.

Esta vez, la denuncia es por manutención de alimentos, para lo cual deja atrás el acuerdo de conciliación al que llegaron meses atrás.

Gigi Mitre menciona que Andrea San Martín exigiría un aumento en la manutención de su hija

De acuerdo a la familia del expiloto, la modelo querría que el padre vea a su hija menos días al mes para aumentarle el monto de la pensión de alimentos, el mismo que ahora ascendería a cinco mil soles, según Gigi Mitre.

En ese sentido, Juan Víctor develó a Amor y fuego que él solo recibe al mes los ingresos que genera su emprendimiento y que, además, se encuentra en la capacidad de cuidar a su hija más días al mes, con el fin de reducir el monto de la pensión.

Indicó, además, que hace un tiempo él aportaba una cantidad mayor a la madre de su hija. No obstante, en ese entonces, su menor se encontraba asistiendo a clases presenciales.

“Para una niña de tres años, si él pone cinco mil soles, ella también va a poner algo. ¿No es mucho? A mí me parece carísimo. Además, él está en un emprendimiento, no creo que tenga tanto dinero”, comentó la conductora Gigi.

“¿Con esa plata quiere mantener a Sebastián (Lizarzaburu)?”, agregó Rodrigo González.

PUEDES VER: Aldo Miyashiro se solidariza con Andrea San Martín y pide que no la insulten

Juan Víctor se reencuentra con su hija

Un mes después de no haber visto a su hija debido a los enfrentamientos que mantiene con su expareja, Andrea San Martín, el extripulante de cabina logró reencontrarse con su consanguínea en la casa de la modelo.

De esa manera, el joven empresario contó lo acontecido a Amor y fuego, y agregó que el encuentro fue inesperado, pues en anteriores ocasiones no era bienvenido en el domicilio de la influencer.

“Lógicamente la extrañaba bastante a mi hija. Pensé que no la iba a ver, me sorprendió. La apachurré y luego me llevaron al cuarto de juegos y ahí es donde estuve todo el rato”, sostuvo Sánchez.