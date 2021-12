Aldo Miyashiro sobre críticas por Andrea San Martín: “No busquen sangre acá”

Luego de escucharse los audios en los que Andrea San Martín presuntamente agrede verbalmente a su hija de tres años, las críticas contra la modelo no se hicieron esperar. De igual forma, este rechazo ha recaído sobre sus compañeros de trabajo. Es por ello que Aldo Miyashiro, conductor de La banda del Chino, aseguró haber sido víctima de los ataques en redes sociales.

“En las redes nos insultan, nos dicen por qué no hemos botado a Andrea San Martín. Las decisiones que tomamos nosotros las tomamos en interno. Si la gente quiere que yo acá corte cabeza, no lo va a ver porque parte de nuestro trabajo ha sido hablar con la gente con la que trabajamos en la eventualidad de que pueda haber cometido un error o no”, comenzó explicando el presentador durante su programa la noche del 14 de diciembre.

Asimismo, Miyashiro relató con detalles cómo actuó tras hacerse público el caso que involucra a San Martín y al padre de su segunda hija, Juan Víctor.

“Hemos hablado con Andrea. De hecho le hemos dado una semana para que resuelva sus problemas y mañana (15 de diciembre) ella dijo que quiere comunicarnos algo, así que les pido tranquilidad, es un tema delicado. Está claramente en una disputa legal y hay dos versiones de los hechos”, acotó.

Aldo Miyashiro responde a insultos

El conductor de televisión se mostró incómodo frente a las pantallas al momento de referirse al caso de Andrea San Martín, pues asegura que tras desatarse el escándalo y no haber anunciado la salida de la modelo del espacio televisivo, los usuarios comenzaron a atacarlo.

“Hoy día la gente me insultaba porque me decía: ‘Has coaccionado’. No. En vez de quedarme en los insultos, en la superficie del asunto, lo que hice fue llamar a Juan Víctor, llamar a Andrea, sentarlos en una mesa, conversar, intentar que puedan llegar a algunos acuerdos mínimos”, detalló el también actor.

Pese a las críticas, este dijo estar seguro de que su manera de actuar hasta el momento ha sido la correcta.

“La gente me escribe ahora en las redes, me insulta, (pero) lo volvería a hacer (...), me siento absolutamente orgulloso de lo que he hecho. Llamé primero a Juan Víctor, me senté con él, conversé. Llamé a Andrea después, le conté que había hablado con Juan Víctor, nos juntamos, se intentó llegar a un acuerdo, no se llegó, lamentablemente”, manifestó la figura de América.

Aldo Miyashiro envía mensaje a las personas que lo critican

Finalmente, Miyashiro se dirigió a quienes han exigido la salida de Andrea de La banda del Chino para asegurar que no harán un show mediático del asunto por respeto a la menor.

“Lo único que les voy a decir es que no esperen de nosotros una intervención mediática para tener rating, no es nuestro estilo. Todos saben cómo hacemos nuestro programa, no busquen sangre acá, no la van a encontrar. Los problemas siempre los solucionamos y creemos que tratamos de hacerlo de la mejor manera”, finalizó el conductor.