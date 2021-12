Aldo Miyashiro se solidariza con Andrea San Martín y pide que no la insulten

El conductor Aldo Miyashiro habló acerca de la situación legal que atraviesa la presentadora de su programa Andrea San Martín después de que esta denunciara al padre de su última hija y viceversa. Su mensaje fue contundente y aseguró que no cederá a las peticiones del público de acusarla porque de por medio está una menor y no es el estilo de su espacio nocturno.

Este mensaje llegó después de que el extripulante de cabina Juan Víctor Sánchez se presentara en el programa Amor y fuego y confesara que el líder de La banda del Chino se ofreció como intermediario para que ambos padres lleguen a un acuerdo que propicie la estabilidad emocional de su pequeña.

En ese sentido, Aldo Miyashiro señaló: “Hoy día la gente me insulta porque me decía que he coaccionado, pues no, en vez de quedarme en los insultos y en la superficie del asunto, lo que hice fue llamar a Juan Víctor y a Andrea, sentarlos en una mesa, conversar, y que puedan llegar a unos acuerdos en beneficio de su pequeña hija”. Con esta declaración hizo referencia a los comentarios que le hacen sus seguidores en su cuenta de Facebook para pedir que retire a la influencer Andrea San Martín.

Asimismo, señaló que tuvo la mejor intención por el bien de quien está en disputa: “Lo volvería a hacer porque creo que tenemos la posibilidad de encontrar la forma de llevar esta relación en paz, son padres, y encontrar lo mejor para su niña. Me siento orgulloso de haberlo hecho. Se intentó llegar a un acuerdo, pero no se llegó lamentablemente, Juan Víctor me agradeció”

Andrea San Martín fue separada momentáneamente de La banda del Chino

Desde que el empresario Juan Víctor Sánchez asistió al programa de Andrea Llosa con su versión y presentó los audios que probarían el maltrato físico y psicológico de San Martín hacia su última hija, la presentadora no ha vuelto a aparecer ante cámaras.

De esa forma, Aldo Miyashiro aseguró: “Hemos hablado con Andrea, le hemos dado una semana para que resuelva sus problemas. Hemos conversado en la semana y nos dijo que quiere conversar con nosotros y comunicarnos algo. Les pido tranquilidad, es un tema delicado que involucra a una niña”.

Aldo Miyashiro no expondrá la vida de Andrea San Martín en su programa

En el comunicado que dio Aldo Miyashiro, reiteró su apoyo y afirmó que la televisión no es la mejor vía para resolver problemas similares a los que atraviesa Andrea San Martín.

Por ello, mencionó: “Queremos siempre ajusticiar a alguien, tranquilidad, la verdad va a salir siempre a la luz. No esperen de nosotros una intervención mediática para tener rating, no es nuestro estilo. Todos saben cómo hacemos nuestro programa, no busquen sangre acá, no la van a encontrar. Los problemas siempre los solucionamos, de la manera más justa y humana”.