Yahaira Plasencia responde a quienes dicen que se hizo conocida por Farfán: “Ya me tienen harta”

La cantante Yahaira Plasencia tuvo la atención de los medios locales al mostrarse junto a Pancho Rodríguez. Sobre ello, la salsera dijo que se encuentra soltera. Asimismo, en una reciente transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, la interprete de “Cobarde” se mostró molesta y respondió a quienes dicen que se hizo conocida gracias a su relación con el futbolista Jefferson Farfán.

¿Qué le respondió Yahaira Plasencia a sus detractores?

“Mucha gente tiene en la cabeza que con un hombre al lado puedes lograr muchas cosas y no es así, esa mentalidad mediocre la tienen unas cuantas personas que se llenan la boca en hablar y decir cosas que no son. Y lo digo así porque yo nunca respondo, nunca digo absolutamente nada, pero ya me tienen harta que estén hablando de mí todo el tiempo y, cuando me tienen al frente, pasan la franela y no me dicen absolutamente nada”, sostuvo Plasencia.

“Soy Yahaira Plasencia antes de, con y después de, así que basta de tanta mentira, de estar denigrando a cada rato”, añadió la cantante.

Magaly Medina sobre el concierto postergado de Yahaira Plasencia: “Solo vendió 14 entradas”

Durante el programa Magaly TV, la firme del lunes 13 de diciembre, Magaly Medina se refirió a Yahaira Plasencia. Según la periodista, la salsera postergó su próximo concierto por pocas ventas obtenidas y no por concentrarse en ganar El artista del año.

“Nos dimos cuenta de que no estaba vendiendo entradas para su show que anunció para el 15 y 16 de diciembre, 400 personas caben en el concierto, pero ella tiene vendidas hasta la tarde, entre 12 y 14 asientos. Por eso lo postergó para el 21 y 22, porque necesita publicidad gratuita y qué mejor llamar a todos los medios”, indicó Medina.