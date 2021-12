‘Spider-Man: no way home’: así llegaron vestidos los protagonistas de la cinta de Marvel

Este jueves 16 de diciembre se estrena finalmente la tan esperada tercera película de la saga protagonizada por Tom Holland: ‘Spider-Man: no way home’. Esta cinta narrará las aventuras de Peter Parker, quien tendrá que lidiar con la opinión pública luego que su identidad sea revelada, por lo que no solo se enfrentará a más de un villano, sino también al juicio popular.

Y como ya es una costumbre en este tipo de producciones, este lunes 13 de diciembre se llevó a cabo la gran premiere en la ciudad de Los Ángeles, en California. Allí estuvieron cada uno de los protagonistas, portando sus mejores atuendos, los cuales, en el caso de Zendaya, se han vuelto virales en todo el mundo.

Tom Holland

La estrella principal de la cinta llegó con un traje bastante clásico, aunque la prenda superior notaba un diseño diferente, ya que los botones se cerraban cruzando el saco. Fuera de eso, Tom Holland se mostró bastante emocionado con el estreno de Spider-Man: no way home e incluso se le vio llorando al finalizar el evento.

Spider-Man: Lejos de casa se estrena este jueves 16 de diciembre en todo el Perú. Foto: Marvel

Zendaya

La actriz que le da vida a MJ volvió a deslumbrar con elegancia y extravagancia en el avant premiere de la cinta. Zendaya llegó portando un vestido de noche que cautivó a los fanáticos, al estar inspirado en una tela de araña.

Jacob Balaton

El actor que le da vida a Ned fue tal vez uno de los menos elegantes de la noche, al llegar con una camisa hawaiana, saco, pantalón y zapatillas. Eso sí, Jacob mostró una renovada figura luego de perder varios kilos, a diferencia de cómo se le vio en las anteriores dos entregas de la saga del arácnido.

Marisa Tomei

La popular ‘Tía May’ fue otra de las que causó revuelo con su indumentaria, al igual que Zendaya. Si ‘MJ’ estuvo con un traje alusivo a las telarañas de Peter Parker, Marisa Tomei portó un vestido que hacía clara referencia al guante de Thanos, que portó las gemas del infinito.

Benedict Cumberbatch

El actor que le da vida a Stephen Strange o Dr. Strange llegó con una vestimenta muy similar a la de Tom Holland. El británico portó un elegante traje oscuro acompañado por una corbata y zapatos del mismo color, aunque lo que más llamó la atención fueron sus singulares lentes naranjas que cautivaron a todos sus fanáticos.