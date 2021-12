Carlos Guerrero, músico peruano líder de la la banda de rock We all together, se encuentra internado en la unidad de cuidados intensivos, según lo dio a conocer su familia a través de un comunicado que recorre las redes sociales. El vocalista de “Llévalo hacia el futuro” y “Lo más grande que existe es el amor” lleva un tratamiento médico que resulta costoso para sus parientes, por lo que ellos solicitan ayuda.

“We all together por Carlos Guerrero. Carlos se encuentra mal de salud, en este momento está en UCI y necesita mucha ayuda para poder cubrir sus gastos médicos. ¡Apoyémoslo!”, se lee en el anuncio.

¿Cómo colaborar?

Para poder colaborar con la familia de Carlos Guerrero se debe depositar la donación al siguiente número de cuenta del BCP: 1 9105 241 166 006 , que está a nombre de la sobrina del músico, Luciana Halfin Guerrero. También pueden comunicarse con ella al Yape 970 309 491.

El conductor Mathías Brivio compartió el comunicado en su cuenta de Twitter. “Apoyemos a Carlos Guerrero. No la está pasando nada bien”, escribió.

Músico Carlos Guerrero, líder de la banda We All Together, se encuentra en UCI. Foto: captura Twitter.

Una vida dedicada a la música

Carlos Guerrero es un cantante, compositor y productor peruano. Nació el 15 de diciembre de 1949. En 1971, fundó la banda de rock We all together. El vocalista también ha sido elogiado por tener una voz similar a la de Paul McCartney.

Desde hace varias semanas, venía preparando un concierto en homenaje a Los Beatles, el cual no pudo concretar debido que su salud se complicó.

Pedro Suárez Vértiz pide oraciones

Pedro Suárez Vértiz se sumó a los mensajes de apoyo para Carlos Guerrero y pidió a sus seguidores que oren por la recuperación de su colega.

“Carlos Guerrero, cantante de We all together, está en UCI. Oremos por mi amigo, por favor. Espíritu Santo, yo sé que te espanto con mis pecados y te pido perdón. Necesito que vengas para poder hablar con mi padre”, escribió el músico en Instagram.