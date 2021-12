Magaly Medina responde a críticas por renovación de votos: “Mi historia de amor le gusta al público”

Magaly Medina se pronunció sobre las críticas que viene recibiendo por haber celebrado por todo lo alto los cinco años de casada que tiene con el notario Alfredo Zambrano.

La conductora de Magaly TV, la firme emitió la nota de su renovación de votos, pero antes de eso se digirió a sus detractores para explicarles por qué se animó a realizar dicha celebración en Colombia.

“Si los chicos quieren rajar de mí, pues que lo hagan, pero como yo no le consulto las cosas que hago en mi vida ni le pido autorización a nadie, ni le pido prestado a nadie, ni le pido limosna a nadie para hacer las cosas que yo quiero hacer, entonces obvio los comentarios” , dijo.

Asimismo, Magaly Medina contó que su historia de amor es del agrado de su público y por tal motivo decidió compartir su felicidad con ellos.

“Si me da la gana de festejar cinco años de casada, lo festejo. Yo no hago lo que la gente quiere que haga, yo hago lo que a mí me nace, toda la vida lo he hecho y lo seguiré haciendo. Creo que en el fondo todos somos románticos y finalmente mi historia de amor le gusta mucho a mi público. La felicidad se comparte” , señaló.

¿Por qué Magaly Medina y Alfredo Zambrano celebraron con amigos?

Magaly Medina contó que su renovación de votos matrimoniales con Alfredo Zambrano estaba contemplada para que solo los dos participen. Sin embargo, sus amigos se quisieron unir a la celebración.

“Mi marido y yo íbamos a ir solos a este viaje, porque yo voy por mi tercera boda y él por la segunda (...) Los amigos quisieron unirse, que al final fueron más de los que habíamos pensado. Se unieron a nuestra celebración, que iba a ser una celebración romántica y de a dos, pero al final nos encantó compartir estos momentos de alegría con la gente que nos quiso acompañar, a quienes agradecemos y queremos” , comentó.

¿Quiénes fueron a la ceremonia de Magaly Medina y Alfredo Zambrano?

María Pía Copello y su esposo Samuel Dyer fueron los invitados de lujo. Ellos asistieron a la ceremonia de votos matrimoniales entre Magaly Medina y Alfredo Zambrano en Cartagena, Colombia.