Macarena Vélez se defiende de críticas por uso de filtros: “Son mis fotos, amo ponerles color”

Macarena Vélez suele compartir imágenes con mucho filtro y retoques en sus redes sociales. Estos detalles no pasaron por alto para algunos seguidores y detractores de Instagram.

Tras constantes cuestionamientos, la ex chica reality se animó a responder y explicar por qué recurre a los efectos antes de publicar una foto suya en redes sociales.

“La verdad que este tema me da mucha gracia. Hay personas que ni siquiera nunca me han visto en su vida y le encanta llenarse la boca”, dijo Macarena Vélez en sus historias de Instagram.

Asimismo, la joven influencer dejó en claro que en sus redes puede subir las fotos que a ella le parecen mejor. “ Puedo publicar lo que se me venga en gana. Es mi Instagram, son mis fotos, yo amo ponerles color” , añadió.

Macarena Vélez pide que paren las críticas en su contra

Macarena Vélez también aprovechó para pedir a sus seguidores en Instagram que la dejen de criticar y no pierdan su tiempo lanzando comentarios hirientes.

“Yo si estoy entrenando porque me encanta, pero lo más importante es lo que eres como persona y eso no tiene punto de comparación. Y, por favor, díganme en qué parte está el filtro acá. Y si vas a hablar de mí, conóceme primero en todo sentido de la palabra. Y si quieren seguir sin vida y solo hablar de la mía, pues les deseo amor, porque lo necesitan”, dijo en Instagram.

Macarena Vélez responde a los ataques por su look

A mediados de julio, Macarena Vélez sorprendió a todos con el extravagante look con el cual debutó como cantante de reguetón en el programa En boca de todos. La joven recibió críticas por su atuendo y ella se defendió.

“Así que a ti te importa cómo es que me miro, si con la blusa se me sale el ombligo, si estas pantis me quedan muy apretadas, si mi cabeza siempre está despeinada, que si traigo muy corta la falda, que si bailo como da la gana, que las ‘ladys’ no usan malas palabras”, escribió la influencer en Instagram.