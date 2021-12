Kim Kardashian asegura que ninguna consejería salvará su matrimonio con Kanye West

Kim Kardashian está decidida a conseguir su divorcio de Kanye West, por lo que descartó totalmente la idea de que una consejería matrimonial, según se indicó en los documentos legales que la influencer presentó ante el juzgado y que fueron difundidos por el portal TMZ, el lunes 13 de diciembre.

La estrella de Keeping up with the Kardashians (KUWTK) solicitó al juez ser declarada nuevamente soltera y retirarse el apellido West.

Kim Kardashian: Nuestro matrimonio se rompió irremediablemente

La socialité explicó en su declaración que existen “diferencias irreconciliables” que han provocado que su matrimonio no tenga una vuelta atrás.

“Ningún esfuerzo de consejería o reconciliación tendrá ningún valor en este momento. Han existido y siguen existiendo diferencias irreconciliables entre Kanye y yo, lo que ha provocado que nuestro matrimonio se rompa irremediablemente”, afirmó.

Kanye West se niega a firmar el divorcio

La CEO de KKW Beauty afirmó que, a pesar de sus esfuerzos por terminar el matrimonio, el rapero no se muestra dispuesto a colaborar. Kanye West guarda la esperanza de volver con ella, según declaró en su concierto del 9 de diciembre.

“He estado intentando llegar a un acuerdo sobre nuestra disolución con (Kanye) desde que solicité el divorcio en febrero de 2021. He solicitado varias veces que acceda a bifurcar y dar por terminado nuestro estado civil. Él no ha respondido a mi solicitud”, señala el documento.