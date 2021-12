Karla Tarazona tras ganar nuevo juicio a Leonard León: “Él tiene una deuda de 50.000 soles”

Karla Tarazona confirmó que le ganó un nuevo juicio a Leonard León, padre de sus dos hijos mayores, ya que el Juzgado Transitorio de Familia de Chorrillos declaró infundada la demanda por variación de régimen de visitas que le interpuso el cantante de cumbia. La animadora especificó, además, que el intérprete aún tiene una deuda pendiente de 50.000 soles por pensión de alimentos a los pequeños.

La presentadora de televisión manifestó su incomodidad porque ninguno de los juicios que ha tenido con su expareja los inició ella y señaló: “Yo no espero nada de ese señor y espero que mis hijos tampoco porque van a seguir desilusionándose toda la vida. Ya quisiera que me toque un ‘Gato’ Cuba, que me haga juicio”.

“Mis hijos ya tienen 11 y 9 años, así que lo que ellos decidan con respecto a visitas y llamadas… es respetado en mi casa. Jamás les he puesto en contra de su papá y eso ha quedado comprobado con las declaraciones que han dado mis hijos a la asistenta social”, añadió.

Karla Tarazona mencionó que, hasta el momento, Leonard León debe continuar pasando la pensión de alimentos que quedó establecida en la conciliación. “Él tiene que seguir pasando lo que dice la conciliación, no puede pasar menos o pasar lo que él puede dar. Actualmente tiene una deuda de 50.000 soles, pero todo se hará legalmente y con papelito en mano. Siempre he dicho que el tiempo da las mejores respuestas”, aseveró en declaraciones a Trome.

"Me las tuve que ver como pude para poder darle a mis hijos lo que merecen", dijo Karla Tarazona. Foto: captura Latina

Como se recuerda, anteriormente la conductora de televisión ya ha mencionado que Leonard León lleva varios años sin comunicarse con sus dos hijos.

Karla Tarazona tras ausencia de Christian Domínguez en graduación de su hijo

Karla Tarazona se refirió a la ausencia de Christian Domínguez en la graduación de su hijo luego de que un cibernauta le consultara sobre el tema.

“¿Y Christian?” le preguntaron, a lo que ella respondió “No entiendo. Es mi Instagram. Si deseas saber algo de él, pregúntale a él”.