Karla Tarazona desmiente a sus seguidores sobre supuesto embarazo: “No, nada que ver”

¡No lo pudo creer! Karla Tarazona quedó sorprendida al ver la cantidad de mensajes de sus seguidores, quienes piensan que la exmodelo estaría nuevamente embarazada. Es por ello que la empresaria decidió responder en su cuenta oficial de Instagram para despejar las dudas en más de una oportunidad.

“No estoy embarazada”, dijo en un primer momento ante el primer seguidor que le comentó sobre el intrigante tema. Tarazona, quien se casó con el empresario Rafael Fernández, recientemente dio a conocer que le ganó un juicio al cumbiambero Leonard León, su expareja.

Sin embargo, al seguir revisando su casilla de preguntas en la red social, la figura mediática se dio con la sorpresa de que eran varios los usuarios que le preguntaban sobre la posible llegada de un nuevo bebé. “No, nada que ver. Si fuera cierto, lo diría porque yo jamás oculto mis embarazos”, fue su segunda respuesta.

“Ay, ya me está preocupando, son varias preguntas como estas si estoy embarazada o no, panzona puede ser, pero embarazada, naca la pirinaca”, expresó a modo de broma por última vez.

Karla Tarazona le volvió a ganar un juicio a su expareja Leonard León

Recientemente, la multifacética Karla Tarazona confirmó que ganó un nuevo juicio interpuesto por el cumbiambero, padre de sus dos hijos mayores. Leonard la demandó por variación de régimen de visitas; sin embargo, el Juzgado Transitorio de Familia de Chorrillos lo declaró infundado.

Karla Tarazona continúa enfrentada con el cantante Leonard León. Foto: composición/ Instagram

Según Tarazona, aun así, Leonard aún le debe 50.000 soles por pensión de alimento a los menores. “Yo no espero nada de ese señor y espero que mis hijos tampoco, porque van a seguir desilusionándose toda la vida. Ya quisiera que me toque un ‘Gato’ Cuba, que me haga juicio”, comentó.

Christian Domínguez no asistió a la graduación de su hijo con Karla Tarazona

A pesar de todos los problemas que Karla Tarazona y Christian Domínguez tuvieron en el pasado, ahora mantienen una relación cordial por el bienestar del hijo que tuvieron juntos. Aun así, el último fin de semana, el menor celebró su graduación escolar y Christian brilló por su ausencia.

Karla Tarazona y Rafael Fernández en la graduación de Valentino. Foto: Karla Tarazona/ Instagram