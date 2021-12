Juan Víctor tras haber denunciado a Andrea San Martín: “No busco pantalla”

El empresario Juan Víctor denunció en el programa de Andrea Llosa que su menor hija sufre maltrato por parte de la conductora Andrea San Martín. Asimismo, este martes 14 de diciembre, se presentó en Amor y fuego para mencionar que aún no puede ver a su hija y que busca obtener la tenencia completa de la menor.

A su paso por el programa de espectáculos, Juan Víctor comentó que no busca pantalla, ya que él tiene un emprendimiento. Además, contó que está enfocado en el bienestar de su hija Lara y, dejó en claro que solo busca que la justicia haga su trabajo.

PUEDES VER: Juan Víctor revela que Aldo Miyashiro intentó que Andrea San Martín y él concilien por su hija

“Considero que no soy un personaje público, no estoy buscando pantalla para llegar a ningún lado, no estoy buscando atención, más que de la justicia, para que se me represente y se defienda a mi hija como tal”, precisó.

Juan Víctor sobre Andrea San Martín: “Hacen lo que quieren y se siguen burlando”

Durante el programa de Amor y fuego, Juan Víctor le contó a los conductores Gigi Mitre y Rodrigo González que la madre de su hija, Andrea San Martín, lo habría denunciado por alimentos. Ante ello, el empresario no se quedó callado. “Hacen lo que quieren y se siguen burlando”, se le escucha decir, refiriéndose a Andrea San Martín y presuntamente también a su actual pareja, Sebastián Lizarzaburu.

Andrea San Martín habría demandado por alimentos a Juan Víctor, según madre del piloto

A través de sus redes sociales, la mamá de Juan Víctor, Alicia Díaz, aseguró que su hijo fue notificado con una demanda de alimentos. “Ahora ya sabemos el porqué de la retención y ocultamiento de la bebe”, escribió en Instagram, llamando la atención de sus seguidores. “Hoy día se notificó la demanda de alimentos”, detalló.