Josimar prohibió a sus invitados que graben su boda en Estados Unidos: “No celulares”

El cantante de salsa Josimar Fidel Farfán se casó con su novia cubana Yadira Cárdenas en Estados Unidos. El artista peruano dejó el Perú a mediados de este año luego de que su expareja María Fe Saldaña quedara embarazada de su hija. La boda se llevó a cabo el sábado 11 de diciembre en un local privado, donde acudieron varios invitados, entre ellos el arquero de la selección peruana Pedro Gallese.

Sin embargo, lo que también llamó la atención fue el parte matrimonial en el que el propio Josimar y la cubana le prohibieron a los asistentes de su boda que graben videos dentro del recinto. Todo indica que el cantante ha querido mantener su matrimonio lejos de la opinión pública.

“Por favor, se les pide a los invitados: no fotos, no transmisión en vivo, no celulares. Por derechos reservados de los novios”, se lee en la invitación.

En las imágenes que mostró el programa América hoy, los recién casados aparecen vestidos de blanco y en medio de un local adornado con flores. También se muestra al portero Pedro Gallese y su esposa Claudia Díaz bailando en la celebración.

Ya habría estado casado con otra mujer

El programa Magaly TV, la firme difundió un documento de la oficina del Condado de Orange, en el que señala que Josimar ya estaba casado con Michelle Luan Moscol, una joven peruana que radica en Estados Unidos, desde hace varios años. Ella le solicitó el divorcio el 6 de octubre de este 2021, tiempo después de que el salsero le proponga matrimonio a Yadira Cárdenas.

La joven le pidió el divorcio a Josimar en octubre de este año. Foto: Instagram / Instagram

Habló de María Fe Saldaña

A fines de noviembre, el intérprete de “La protagonista” se pronunció sobre la hija que espera con su exnovia María Fe Saldaña , quien está a pocos días de dar a luz. “Lo único que te voy a decir es que yo a ningún hijo dejo desamparado”, dijo Josimar para Amor y fuego.