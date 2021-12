Jessica Newton responde a criticas porque Perú no entró al top en Miss Universo 2021: “No es fácil”

Jessica Newton respondió a los cuestionamientos hacia la organización Miss Perú, luego que la actual reina Yely Rivera quedó fuera del TOP16 en el Miss Universo 2021, evento que se realizó el último domingo 12 en la ciudad de Eliat, Israel.

A través de sus historias de Instagram, publicadas el martes 14 de diciembre, la empresaria se permitió recordar los logros obtenidos durante su gestión.

Jessica Newton: pasaron 30 años para clasificar al TOP en Miss Universo

“Quienes me dicen que nos hemos quedado ‘pegados’, quiero recordarles que pasaron 30 años entre Gladys Zender y yo, donde Perú ni siquiera aparece”, dijo con mención a la corona de Miss Universo 1957, que obtuvo por la reina loretana, madre del actor Christian Meier.

En esa línea, Jessica Newton indicó que contando su propia participación en el Miss Universo 1987 (donde quedó en el top 10), Perú alcanzó ocho clasificaciones, cuatro de estas con ella al frente de la organización Miss Perú:

Claudia Ortiz de Zevallos: ingresó al top 15 del Miss Universo 2003.

ingresó al top 15 del Miss Universo 2003. Valeria Piazza: ingresó al top 13 del Miss Universo 2016.

ingresó al top 13 del Miss Universo 2016. Kelin Rivera: ingresó al top 10 del Miss Universo 2018.

ingresó al top 10 del Miss Universo 2018. Janick Maceta: quedó segunda seminalista del Miss Universo 2020.

La directora del Miss Perú también destacó la labor de las reinas:

Débora Sulca: ingresó al top 10 del Miss Universo 2005.

ingresó al top 10 del Miss Universo 2005. Natali Saco: ingresó al top 10 del Miss Universo 1996.

ingresó al top 10 del Miss Universo 1996. Nicole Faveron: ingresó al top 15 del Miss Universo 1996.

Jessica Newton: “No es fácil llegar a un top 10″

“Hay que aprender a valorar las posiciones que hemos alcanzado, nada sucede de un día para otro. Antes de alcanzar la corona de Miss Mundo para Perú con Maju Mantilla, me tomo muchos años de esfuerzo y clasificaciones previas, así como muchas desilusiones”, resaltó.