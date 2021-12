Diseñador peruano VNRO homenajea a los Rugrats: “Construir puentes entre lo global y lo local”

¿Quién no recuerda al querido Carlitos Baldosa, al pequeño Tommy o a Angélica Pickles, quienes forman parte de los Rugrats?, una de las series animadas que marcó a la generación de los años 90. El tiempo ha pasado volando y el programa acaba de cumplir 30 años de haber sido emitido por primera vez en Nickelodeon, en 1991. Es por ello que, a modo de homenaje, el diseñador peruano Edward Venero decidió realizar una colección llena de color y fusionarla con motivos peruanos.

El cusqueño de 35 años, mejor conocido como VNRO, es uno de los diseñadores nacionales mejor posicionados, y por ello ha tenido la oportunidad de colaborar con gigantes del entretenimiento mundial como Sanrio, MTV y ahora, Nickelodeon. Sin embargo, en esta ocasión, creó piezas únicas inspiradas en los Rugrats, lo cual lo emocionó de manera particular al ser uno de sus programas favoritos de su infancia por el mensaje que transmitían.

El diseñador peruano Edward Venero creó una colaboración con Nickelodeon por los 30 años de la serie los Rugrats. Foto: VNRO.

“Era la serie animada que veía de niño, que me ayudaba a normalizar acciones y actitudes por las cuales hoy día luchamos: el empoderamiento femenino. Teníamos a la mamá de Angélica, que era la encargada de dirigir el hogar, a los padres colaborando en las acciones domésticas. Angélica, con esta actitud de que depende muchísimo de ella salir adelante... niños con muchos sentimientos (...) Estaba bien expresarse a través del llanto, del arte; entonces era tan normalizado”, expresó en una entrevista para La República.

Y es que este show animado de bebés representa a una de las series más feministas y socialmente conscientes de la historia, donde mostraban a madres empoderadas y no existía un solo tipo de familia. Resaltaban la inclusión de diferentes etnias y los personajes en general rompían con los roles de género.

VNRO busca plasmar la identidad peruana en todos sus diseños

Para Edward Venero es muy importante construir una marca completa, donde predomine la esencia e incluya elementos de nuestra identidad nacional, logrando una fusión en la que se pueda reconocer los personajes con quien te identificas y bajo una estética propia.

“Esta colaboración con los Rugrats se llama No a los meteoritos, sí a las estrellas. Los meteoritos matarían a Reptar (personaje de la serie), ‘sí a las estrellas’ va en el sentido de que tú eres el protagonista de tu historia. En eso encuentro el juego con cómo es que los peruanos mirábamos las estrellas y desde qué momento. Vemos por ejemplo, cómo es que las líneas de nazca existen y a lo que hacían referencia. Entonces, comienzan a articular los personajes con las líneas de Nazca que podrían ser representaciones de las constelaciones y de las estrellas”, comentó.

La cultura Nazca forma parte de la nueva colección del diseñador cusqueño VNRO. Foto: VNRO.

“Uno de los valores de la marca es la identidad local, en ese sentido, sea cual sea el proyecto, tiene que estar presente, porque si no, no estaríamos respondiendo a lo que yo busco como diseñador. El trabajar con franquicias, con colaboraciones, con personas de este tipo me permite a mí generar puentes de comunicación entre lo global y lo local”, comparte.

Eliminar prejuicios a través de la moda

En su experiencia personal, Venero tuvo todo el apoyo de sus padres cuando les reveló que deseaba estudiar arte, sin embargo, es consciente de que en la actualidad aún se mantienen varios prejuicios y estereotipos sobre los hombres que desean incursionar en este rubro.

“Esa es mi suerte y no necesariamente la de todos, como director de carrera sé que aún hay casos en los cuales a un chico se le dice ‘¿tú, diseñador? Esa es una carrera de chicas’, pero creo que con el tiempo vamos tumbando un poco estos estereotipos, esos prejuicios, y nos vamos abriendo más a un espacio de libertad. Creo que para ello también está mi marca.

"Mi capacidad profesional y mis valores no van de la mano con las etiquetas que me pone la sociedad", expresa Venero. Foto: VNRO.

Asimismo, recalcó que todas sus prendas son genderless -prendas sin género- y pueden ser llevadas por cualquier persona que se sienta cómoda en ellas; también resaltó que es necesario ser corporalmente inclusivo y tiene presente la diversidad de cuerpos.

“Yo creo firmemente que no existe género, tanto en el color como en las prendas, y que las personas tienen que encontrar la manera de construir su personalidad en función de lo que ellos sienten o creen, y no en lo que nos dicen o obligan (...) Mi capacidad profesional y mis valores como ser humano no van de la mano con las etiquetas que me quiere poner la sociedad o con mi expresión de género”, remarcó VNRO.

Más allá del rojo y blanco

Durante la entrevista, VNRO tiene muy presente el plasmar siempre la identidad de nuestro país en todos sus diseños, pero para él va más allá de colocar los clásicos símbolos patrios, sino, cree firmemente en la diversidad cultural.

“Tenemos que apostar que la construcción de nuestra identidad se da a través de la valorización de nuestras expresiones en todas sus diversidades, desde la más pequeña y alternativa underground a la más mainstream. Desde el cantante de hip-hop o rap hasta Gian Marco. Todas son válidas, no hay ni más ni menos, lo importante es valorarlas cada una desde su espacio y contexto, y con ellas comenzar a construir”, precisó el diseñador, que también colaboró con Hello Kitty y MTV.

“Yo creo firmemente en que no existe género tanto en el color como en las prendas", expresó el diseñador. Foto: VNRO.

Por último, comenta que estas expresiones van de la mano con el crecimiento económico, cultural y la creación de espacios de comunicación donde podamos entender que el peruano tiene infinidad de formas para identificarse con su país. “Existen otro tipo de expresiones que no necesariamente tienen que ser las precolombinas, porque ese es otro estereotipo ‘Ah ya, tiene que contener algo inca para que sea peruano’, sino que tenemos muchísimo más. Tenemos artistas locales, cultura viva, presente, que también es parte de nuestro imaginario”, puntualizó.