Camilo lanza nuevo tema llamado “Pesadilla” en el que mezcla diversos géneros como la ranchera

El cantante colombiano Camilo ha tenido un año exitoso tanto en su carrera musical como en lo personal. Por un lado, el interprete de “Vida de rico” estuvo nominado en 10 categorías en los premios Grammy Latino 2021 y se llevó cuatro estatuillas. Por otra parte, anunció el 13 de octubre que se convertía en papá junto con Evaluna Montaner.

Respecto a la música, hace algunas horas Camilo lanzó su nuevo tema “Pesadilla”, en el cual fusiona géneros diferentes, entre ellos la ranchera. “Me llena de alegría poder seguir explorando mi creatividad sin barreras, límites u obstáculos. Me hace feliz seguir sorprendiéndome”, indicó a través de un comunicado.

“Hubieras visto cómo te lloraba, anoche que sentí que te perdía. Yo vi cuando otro tipo te besaba, y no imaginas lo mucho que dolía. Me acuerdo como el tipo te miraba, y luego como un tonto se reía. Los celos que me dieron me mataban, y eso que yo ni escuché lo que decían. Menos mal que todo fue una pesadilla, que eres mía todavía, y que te tengo chiquitita pa’ agarrarte esa boquita, y pa’ pegarla con la mía”, es parte de la letra del tema “Pesadilla”.

Antes de compartir con sus seguidores su nuevo sencillo, Camilo contó en su cuenta de Instagram que el videoclip de “Indigo” había llegado a los 100 millones de reproducciones. Además, invitó a sus fans a interactuar con él a través de YouTube.

Camilo se mostró emocionado al cantar en el famoso teatro argentino Luna Park

A través de su Instagram, Camilo publicó un extenso post donde se mostraba emocionado al cantar en uno de los lugares más icónicos de Argentina, el Luna Park. El cantante colombiano aún tiene tres fechas pendientes en dicho país para los días 15, 16 y 17 de diciembre.

“Esta noche va dedicada al Camilo de 10 años que desde que vio el concierto de Adiós Sui Generis soñó con tocar en el Luna Park. No puedo creer que mi primer concierto en Buenos Aires sea en este lugar tan icónico. ¡Faltan tres noches sold out en el Luna Park, wow! Gloria a Dios”, se lee en uno de sus últimos post.

Nicki Nicole felicita a Camilo por su concierto en Luna Park