Brenda Carvalho se defiende y asegura que no cobró por asistir a evento en Palacio

Brenda Carvalho se encuentra, por estas horas, en el centro de la polémica luego que se revelara que el pasado 27 de octubre estuvo en Palacio de Gobierno animando la fiesta infantil de la hija menor del presidente Pedro Castillo. El hecho ha generado incomodidad en la opinión pública, ya que la brasileña cobra aproximadamente 8.000 soles, por lo que el primer mandatario habría gastado una importante suma.

Sin embargo, este martes La República abordó a la animadora para conocer su versión de los hechos y conocer otros detalles del mencionado evento. Ante la consulta, la pareja de Julinho aseguró que no cobró ningún solo sol, pues le indicaron de que solo se trataba de una sorpresa a una pequeña que era fanática suya.

Brenda Carvalho señala que no cobró por evento en Palacio

“Recibo una invitación para hacerle una sorpresa a una niña, estaba en el ensayo de Reinas del Show, me comentan que la niña era fanática y quería conocerme, acepté la invitación y salí de frente para allá”, expresó para La República.

No obstante, Brenda Carvalho confirmó que fue Karelim López quien contactó con su productora para hacer las coordinaciones respectivas sobre la celebración. La ex Exporto Brasil minimizó la situación señalando que ella es una animadora profesional por lo que acude a donde la soliciten.

“Me parece que sí, ella (Karelim López) fue la que hizo la comunicación. Somos personas públicas, trabajamos con eventos, trabajo con niños. Donde me llaman, si tengo la disponibilidad, voy. No fueron los primeros, ya lo he hecho con otras personas”, añadió.

Karelim López es investigada por presunto tráfico de influencias

Como se sabe, Karelim López es investigada por supuesto tráfico de influencias luego de ganar un millonario contrato con el Estado. La mujer está vinculada al exasesor Bruno Pacheco, por lo que actualmente se encuentra impedida de dejar el país mientras dure las investigaciones.