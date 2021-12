Billie Eilish reveló que tuvo COVID-19: “Creo que si no me hubieran vacunado, habría muerto”

Billie Eilish, quien el próximo 18 de diciembre llegará a los 20 años, habló sobre su experiencia con la COVID-19. La joven artista compartió todo lo que padeció con el virus en el último episodio de Howard Stern.

La intérprete de “Happier than ever” resaltó la importancia de las vacunas para combatir el coronavirus y cómo estar protegida la salvó de morir. La joven confirmó que en agosto de este año se contagió de la enfermedad y agradeció haber tenido las dos dosis.

“Que quede claro que estoy bien gracias a la vacuna. Creo que, si no me hubiera vacunado, habría muerto. Me sentía horrible” , dijo Billie Eilish, quien estuvo luchando contra el virus durante dos meses.

Billie Eilish sufre secuelas de la COVID-19

Billie Eilish no quiso alarmar a sus seguidores y les aseguró que está fuera de peligro, pero que aún padece de algunas secuelas propias del coronavirus.

“No he muerto, y no me iba a morir tampoco, pero eso no me quita que me sintiera totalmente miserable en estos casi dos meses. Fue terrible y todavía sufro secuelas”, comentó.

Billie Eilish crítica a quienes van a fiestas en pandemia

En setiembre del 2020, Billie Eilish causó revuelo en redes sociales al manifestar su preocupación y criticar a todas aquellas personas que no respetan el distanciamiento social y asisten a fiestas, mientras que otros luchan por sus vidas a causa de la COVID-19.

“Es gracioso como yo no he abrazado a mis mejores amigos por seis meses, pero ustedes estén por ahí yendo de fiesta. Gracioso”, comentó la cantante en su cuenta de Instagram, dejando en claro su posición sobre la nueva normalidad en tiempos de pandemia.