Belinda se conmueve al darle regalo de navidad a un niño: “Soy muy sensible y detallista”

La pareja Belinda y Christian Nodal llevaron alegría y regalo a niños inmigrantes y de bajos recursos en California, Estados Unidos. A pocos días de navidad los famosos cantantes se mostraron conmovidos ante las cámaras de Despierta América.

El primero en declarar ante el programa mexicano fue Christian Nodal, quien recordó su niñez y contó que de pequeño no pudo recibir los regalos que quería. “A mis papás se les complicaba mucho regalarme las cosas que yo quería, pero siempre hacían lo posible. Mi tía Martina siempre nos regalaba las cosas bonitas, entonces para mí es repartir del amor que me ha dado la vida”, sostuvo el interprete de “Probablemente”.

Belinda no pudo contener las lágrimas durante el evento benéfico

La famosa cantante se mostró conmovida al ver a los niños recibir sus regalos por navidad. “Yo soy muy sensible y soy muy detallista, de repente me fije que un niño como que estaba con pena, que se iba y quería como llorar, entonces lo agarré y le dije que escogiera los regalitos. A mí me da mucho amor estar aquí, soy muy sensible desde muy chiquita, con los niños, a la felicidad de ellos”, dijo la también actriz.

Luego de su declaración, el cantante mexicano sostuvo: “Amo verla cómo se entrega, le encanta dar amor. No solo habla acciones bonitas sino darles un abrazo porque necesitan amor”.

Belinda sufre desplante de Christian Nodal cuando le cantaba “Feliz cumpleaños”

En las redes sociales se hizo viral un video en el que Belinda y Christian Nodal celebran, junto a sus amigos, el cumpleaños del reconocido cantante mexicano. El grupo comenzó a cantar “Feliz cumpleaños” a Nodal, quien en realidad festeja su natalicio el 11 de enero. En ese momento, la más entusiasta era Belinda, quien golpea una cuchara metálica contra un plato de cerámica. El ruido molestó al festejado quien, con expresión de enojo, la toma del brazo para detenerla.