Yely Rivera se pronuncia tras no ganar el Miss Universo 2021: “Gracias por la oportunidad”

Yely Rivera representó al Perú en el Miss Universo 2021 que se llevó a cabo el domingo 12 de diciembre en Israel; sin embargo, no logró quedar entre las 16 finalistas. A pesar del resultado, la Miss Perú 2021 quedó satisfecha y orgullosa con su participación. Así lo demostró a través de un emotivo mensaje que compartió con sus más de 61 mil seguidores en Instagram.

“Agradezco a la organización del Miss Perú por darme esta bonita oportunidad de ser Perú ante el universo . Gracias Jessica Newton por confiar en mí y darme tus consejos que me reconfortaron muchísimo. Gracias Cassandra Sánchez, aunque no hayamos compartido mucho tiempo por tu baby, has podido apoyarme en lo que estaba a tu alcance y eso lo valoro mucho”, escribió.

Yely Rivera aprovechó esta ocasión para agradecer a todas y cada una de las personas que la apoyó para que deje el nombre del Perú en alto en el Miss Universo 2021.

PUEDES VER: Kelin Rivera dedica mensaje a su hermana Yely Rivera tras participar en el Miss Universo

Yely Rivera agradecida por haber representado al Perú en el Miss Universo 2021. Foto: Yely Rivera/ Instagram

“Gracias mi Gerardo Mudarra bello, mi mentor, amigo, compañero, una persona a la que quiero muchísimo, porque estuviste siempre para mí. Gracias por esas amanecidas de ensayo, por tu tiempo, tu amistad y tu dedicación conmigo. Gracias por guiar mis pasos. Gracias a todos mis diseñadores que fueron pieza clave en mi participación en el Miss Universo... Gracias por confiar en mí”, expresó la Miss Perú en Instagram.

Jessica Newton orgullosa de Yely Rivera

Con total convicción, Jessica Newton le brindó su respaldo a la Miss Perú Yely Rivera, a pesar de que esta no logró quedar entre las 16 finalistas del Miss Universo 2021.

“La vida nunca dejará de sorprenderme, pero si voy a darle vueltas a algo es al mundo. Gracias, @yelyrivera_ por el compromiso y amor con el que llevas la banda. Orgullosa de mi reina”

Jessica Newton a Yely Rivera tras no ingresar al top 16 del Miss Universo. Foto: captura/Instagram

¿Quién ganó el Miss Universo 2021?

Harnaaz Sandhu, Miss India, se coronó como Miss Universo 2021 el domingo 12 de diciembre y así logró convertirse en la sucesora de Andrea Meza.

Al final de esta 70 edición del certamen de belleza, en la que participaron más de 80 candidatas — entre las que estuvo la Miss Perú Yely Rivera —, Miss Paraguay y Miss South Africa quedaron como finalistas.