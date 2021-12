Actriz Verónica Forqué fue hallada sin vida en su casa de Madrid

El cuerpo de Verónica Forqué, actriz española de 66 años y exparticipante del conocido programa MasterChef Celebrity, fue hallado sin vida este 13 de diciembre en su casa de Madrid. Medios europeos como El mundo confirmaron la noticia que ha dejado consternado a sus amigos y familiares.

De acuerdo a la información de la prensa española, los servicios de urgencia del Summa 112 no pudieron hacer nada por reanimarla y confirmaron su deceso. Al respecto, fuentes cercanas al hallazgo no descartaron la hipótesis de un presunto suicidio de la artista.

No obstante, las causas de su muerte no han sido aclaradas. De momento, las autoridades encargadas están investigando el hecho.

La intérprete europea se retiró hace unas semanas del programa de televisión española Masterchef Celebrity. Ella había hablado públicamente en muchas ocasiones de las depresiones que había sufrido y, dicho motivo, habría influido en su desvinculación del espacio de cocina.

Verónica Forqué. Foto: Instagram

Verónica Forqué antes de abandonar MasterChef Celebrity

La actriz Verónica Forqué dejó un mensaje antes de abandonar el programa de cocina MasterChef Celebrity. “No tengo buenas noticias. No me encuentro bien, estoy agotada”, dijo la intérprete.

“He luchado diez semanas, la experiencia de las mejores de mi vida. Usted sabe, jefe, que yo soy muy luchadora y estoy aprendiendo mucho. ¡Qué lástima! Siento no poder estar a la altura, pero es que no puedo, el cuerpo no puede, no puedo con mi alma. Volveré cuando esté buena”, agregó en la novena gala del espacio televisivo español.

¿Quién fue Verónica Forqué?

La artista extranjera era muy querida y conocida por el mundo cinematográfico español. Protagonizó películas como ¿Qué he hecho para merecer esto?, de Pedro Almodóvar, y Bajarse al moro, de Fernando Colomo.

Nació en Madrid en 1955 y saltó a la fama por su papel en Cristal. Tiempo después ganó su primer Goya como actriz de reparto por El año de las luces, de Fernando Trueba, en 1986.

Canales de ayuda

Si usted, algún familiar o conocido suyo está atravesando por un momento difícil, siente que nada tiene sentido o no le encuentra salida a la situación por la que atraviesa, llame gratis en Perú al 0800-4-1212 (La voz amiga), 105 (PNP), 116 (Bomberos) o hable con alguien de confianza. Si está en otro país ingrese aquí (https://www.telefonodelaesperanza.org/).