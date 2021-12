Travis Scott se ofreció a cantar gratis en Coachella antes de ser retirado definitivamente del evento

Travis Scott ya no encabezará el festival Coachella 2022. Según los productores del festival, el rapero habría insistido en participar, a tal punto que se ofreció por dar su presentación totalmente gratuita. No obstante, la decisión es definitiva.

Travis Scott Out of Coachella 2022 Lineup Following Astroworld Tragedy: Report https://t.co/5Z8XqxOACz — People (@people) December 13, 2021

¿Por qué Travis Scott ya no se presentará en Coachella 2022?

La organización encargada de producir Coachella, Goldenvoice, ha optado por finalizar su relación con el rapero, a raíz de la tragedia ocurrida en Astroworld durante su presentación.

Hasta el momento se ha reportado que diez personas murieron aplastadas y cientos más resultaron heridas cuando la multitud subió al escenario durante la actuación de Scott.

A pesar de lo impactante que fue este terrible hecho para muchas familias, Scott tenía la intención de interpretar a Coachella el próximo abril. Sin embargo, según Variety, Goldenvoice informó a la agente del rapero, Cara Lewis, que lo eliminarían de la lista de invitados.

En un intento por mantener el puesto de cabeza de cartel, Scott supuestamente se habría ofrecido a cantar en el festival de forma gratuita, pero Goldenvoice rechazó la oferta rotundamente.

Según la prensa internacional, la presentación de Scott en Coachella iba a ser el gran retorno del artista a los festivales masivos de música. No obstante, este no es el mejor momento para el cantante, ya que carga con casi 300 demandas civiles, incluida una demanda colectiva por un total de US$ 750 millones.

Actualizaciones de la tragedia en Astroworld durante el concierto de Travis Scott

En una entrevista publicada en el canal de YouTube Charlamagne Tha God, Scott habló sobre la tragedia de Astroworld. Lo que más indignó a los cibernautas fue que el rapero negó ser responsable por lo que sucedió en el festival.

Durante la conversación, afirmó que no sabía que estaba ocurriendo exactamente hasta después de ver la primera conferencia de prensa de la Policía.

Asimismo, Scott dijo que lo ocurrido en Astroworld no sería motivo para dejar de cantar. “Lo primero es lo primero, antes que nada, abordamos las preocupaciones de seguridad. Ni siquiera solo para mí, pero no quieres que otros artistas experimenten ese trauma”, finalizó.