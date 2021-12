¿A qué se debe el éxito de Taylor Swift a sus 32 años?

Taylor Swift cumple hoy 32 años. La cantante, que tiene una carrera de 15 años, ahora se posiciona como una de las mejores. Su éxito se igual al de cantantes como Madonna, Beyonce y Lady Gaga, debido a los primeros puestos que obtiene cada vez que lanza nuevo contenido. Esto, sin duda, la ha colocado como un ícono para muchos dentro de la industria, pues hace poco anunció el relanzamiento de todos sus primeros discos, lo que ha hecho que su éxito se consolide aún más.

Los inicios de Taylor

Con título homónimo, su primer álbum, Taylor Swift, se estrenó el 24 de octubre de 2006, con canciones country y pop compuestas durante su primer año de preparatoria. Su segundo álbum de estudio, Fearless, fue lanzado en los Estados Unidos el 11 de noviembre de 2008. Todas las canciones fueron escritas o coescritas por ella misma. Vendió en los Estados Unidos 6 173 000 copias entre noviembre del 2008 y mayo del 2010, y superó los 10 000 000 en el resto del mundo.

Primeros récords con pop

Después de que se consolidara como una artista revelación con sus discos country, Swift entró al mundo del pop con Red. Este álbum incluyó grandes éxitos, como “22″, “All too well” y “We are never getting back together”. Con este último sencillo logró su primer número uno en la Billboard Hot 100.

Asimismo, continuó con ese estilo en su disco 1989. En él, su éxito “Shake it off” debutó en el n.º 1 de Billboard Hot 100 junto con “Blank space”, con el que se arrebató a sí misma por primera vez en la historia el puesto número 1. Además, tuvo una cantidad de 544.000 copias vendidas en su primera semana, y llevó el título del sencillo más vendido de ese tiempo.

Ausencia de Taylor Swift por buylling

Taylor Swift fue víctima de buylling por parte de Kanye West y su esposa, Kim Kardashian. El cantante la humilló públicamente cuando la estaban premiando por mejor videoclip en los MTV VMA’s del 2009, ya que le dijo que ella no merecía el premio, sino Beyonce.

Años después, el rapero decidió sacar una canción en donde la insulta e insinúa que la fama que tiene ella es gracias a él. Al escuchar esto, Swift rechazó la canción. Por su parte, la esposa de West publicó en respuesta un audio en donde se le oye a Taylor decir que no le veía nada “malo” a la canción del rapero.

Esto hizo quedar mal a Swift, por lo que varios usuarios estuvieron acosándola en sus redes sociales y comentándole emojis de serpientes. Debido a esta situación es que Swift decidió desaparecer de sus redes sociales y del público por un año.

Kanye West y Taylor Swift

Taylor Swift resurge con Reputation

Esta etapa oscura le sirvió a Taylor para retomar fuerzas y volver recargada con su disco Reputation, en el que se muestra como una mujer fuerte. Varios especialistas en marketing señalan que la publicidad de este álbum es uno de los mejores reposicionamientos digitales de imagen que ha habido en los últimos años.

Como los medios habían manchado su imagen con la controversia de Kanye West, ella decidió no permitirle cobertura a los medios sobre su nuevo disco y promocionó su nuevo material solo de forma digital. Además, usó la imagen de víbora que habían construido de ella como un símbolo de su nueva era.

Consolidación del éxito Swift

Luego de pasar por todo ese resurgimiento se pudo ver el verdadero impacto musical que podía tener la cantante. Es por ello que para cuando lanzó sus últimos discos, Lover, Folklore y Evermore, se vio cómo Taylor ahora es toda una experta en fidelización de su público.

La presentación de su disco Folklore fue toda una sorpresa, ya que no había promocionado su lanzamiento. El álbum más intimo y personal de la cantante se convirtió en el primer álbum en vender un millón de copias en los Estados Unidos, y obtuvo cinco nominaciones para los Grammy, donde ganó el premio al álbum del año.

Taylor Swift anuncia el lanzamiento de su álbum folklore

Relanzamiento de su música

La cantante actualmente no cuenta con el derecho copyright de cinco de sus primeros discos debido a que la primera disquera con la que firmo contrato, Big Machine Records, vendió esos derechos a otra compañía y no a ella, a pesar de que Taylor Swift lo estuvo pidiendo por mucho tiempo cuando salió de esa empresa en el 2018. Debido a que no obtenía ningún ingreso de esas canciones dentro de plataformas streaming, decidió regrabar sus canciones, ya que aún posee los derechos de autor de ellas.

Cuando lanzó Fearless (Taylor’s Version), fue el inicio de toda un revolución. Ese primer lanzamiento le valió el número uno en la lista de Apple Music de EE. UU., lo que convirtió a Swift en la primera artista country femenina en encabezarlo. Sin embargo, el boom fue con Red (Taylor’s Version), pues demostró que podía ser igual de exitosa (o más) con su propio arte. Incluso logró batir un récord que llevaba vigente 50 años por Don McLean y su canción “American pie”. “All too well”, de 10 minutos y 13 segundos, consiguió el título de la canción más larga en alcanzar el número uno en la lista Billboard Hot 100.

Taylor Swift interpretó "All too well" en la última edición de Saturday Night Live.

Revolución en la industria musical

Las regrabaciones de Taylor están significando un nuevo hito en la industria musical. Ahora se está debatiendo entre varios artistas el tema sobre los contratos abusivos que tienen que firmar ellos para contar con financiamiento para su carrera, ya que muchas veces en estos pierden derecho sobre su música.

Esto ha impactado en cantantes como Olivia Rodrigo, quien debutó este mismo año con Sour. Ella reveló en una entrevista para The Guardian que, “inspirada por la batalla de Swift”, se aseguró de ser la dueña de sus álbumes cuando firmó un contrato discográfico el año pasado.

La lucha de Taylor no es algo nuevo, ya que hace años se mostró a favor de reformular la ley de copyright. En el 2016, con la finalidad de tener un mayor control sobre sus obras y derechos, tanto ella como otros 179 artistas, como Paul McCartney, U2 o Kings of Leon, remitieron una carta al Congreso de los Estados Unidos para solicitar una actualización de la ley que entró en vigor en el año 2000 y que regula el negocio de la música por streaming, negocio clave de plataformas como YouTube o Spotify.

Taylor Swift, ícono feminista

En su decimoctavo año consecutivo, Forbes publicó su lista de las 100 mujeres más poderosas del planeta, donde ubicó a Taylor Swift en puesto el 78. Esto no sorprendió debido a que se ha visto cómo la cantante ha podido batir récord tras récord y, además, ha luchado por recuperar su propia imagen en una industria que le había dado la espalda, y con la cuál pugna por conseguir más derechos para los cantautores.