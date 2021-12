Selena Gómez reveló detalles sobre sus próximos proyectos musicales

El periodista Marc Malkin de la revista Variety habló con Selena Gómez, quien protagoniza la serie ‘Only murders in the building’. En esta oportunidad, la cantante y actriz se animó a revelar más detalles sobre sus planes dentro de la música y la próxima temporada del show.

Selena Gómez comentó sobre sus planes dentro de la industria musical

Según Malkin, tuvo una conversación por teléfono muy amena con la celebridad, quien se encontraba grabando en el set de la segunda temporada de ‘Only murders in the building’, la exitosa serie de Hulu con Steve Martin y Martin Short.

Al parecer, la intérprete de “Baila conmigo” habría dado esperanzas a sus seguidores sobre un próximo estreno musical.

“No pasará tanto tiempo a partir de ahora”, me dice Gómez. “No va a ser tan largo como la gente piensa. Y eso es todo lo que voy a decir al respecto”, comentó.

Recordemos que la cantante recibió su primera nominación al Grammy, al mejor álbum de pop latino, por “Revelación”, su EP debut en español.

“Lloré. Lloré mucho porque es algo que no solo significa mucho para mí, sino también para mi familia y mi herencia . Trabajé muy duro para intentar que ese sonido fuera lo más auténtico y real posible. Fue mucho más difícil de hacer que cualquier álbum que haya hecho. Y fue realmente un desafío“, señaló.

Si bien su nuevo álbum se grabará en inglés, la artista reveló que grabará más música en español: “No está en proceso en este momento, pero no es algo que no voy a hacer”.

¿Qué más dijo Selena Gómez a la revista Variety?

Selena Gómez no dudó en revelar algunos detalles sobre la segunda temporada de cómo van las grabaciones para la segunda parte de ‘Only murders in the building’. Según la artista, la evolución de la serie también le ha permitido crecer como actriz y aportar más para contar la historia de su personaje.

“Sé que es una pequeña cantidad de tiempo, pero creo que se prolongó en Mabel (su personaje). En todo caso, hay algo más de sofisticación en ella. Su estilo mejora. Ella es súper genial. Me corto el pelo. Así que es un nuevo comienzo para ella”, comentó.

Selena Gómez habló de la segunda temporada de ‘Only murders in the building’. Foto: Variety

Además, Gomez afirmó que el co-creador de la serie, John Hoffman, comenzó a trazar ideas para la temporada 2 hacia el final de la filmación de la primera temporada, que terminó con Mabel inclinada sobre otro cadáver antes de ser arrestada junto con Charles (Martin) y Oliver (Short).

“Cuando lo estaba leyendo, me sorprendió mucho porque esto es muy diferente (a la primera temporada), pero es lo que hace que el programa sea tan grandioso. Hicieron un gran trabajo creando otra historia“, dijo la intérprete de “Lose you to love me”.